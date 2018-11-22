الصحة تعلن موعد انطلاق المرحلة الثانية لحملة “100 مليون صحة” للكشف عن فيروس سى

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قال الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، أننا نستعد لإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس ” 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سى والأمراض غير المعدية”، والتي سوف يتم تنفيذها مطلع ديسمبر المقبل في 11 محافظة.

وأكد الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة: سوف تبدأ المرحلة الثانية بداية من 1 ديسمبر 2018 وتستمر حتى 28 فبراير 2019، لتستمر 60 يومًا أيضًا، وسوف تكون في محافظات: “شمال سيناء، والبحر الأحمر، والقاهرة، والإسماعيلية، والسويس، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان”.

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كما أكد الدكتور شريف راشد خبير برامج الرعاية الصحية والعلاج من فيرس سى، أن الحكومة أعلنت حربًا شرسة ضد فيرس سى ضمن مبادرة الرئيس 100 مليون صحة، موضحا أن المرحلة الثانية سوف تشمل 220 مليون مصري فى القاهرة وبعضا من المحافظات الأخرى، وأن العلاجات متاحة بالتعاون مع الشركات وأن المرضى سوف يقومون بصرف جميع الأدوية بالمجان.

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وأشار أن اللجنة القومية للفيروسات الكبدية تطبق خططًا واسعة تحت إشراف الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، من أجل القضاء على فيروس سى فى مدة قصيرة، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع الأمر باهتمام بالغ ، وكذلك جميع البرامج الصحية التي تهدف إلي حماية صحة المواطنين.