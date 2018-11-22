6 مناطق بالجيزة تشهد انقطاع المياه غدًا الجمعة

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أعلنت شركة مياه الشرب بالجيزة، اليوم الخميس، الموافق 22 نوفمبر، أن هناك عدة مناطق بالمحافظة سوف تشهد غدًا الجمعة، انقطاع فى مياه الشرب لمدة 6 ساعات تبدأ من الساعة الـ12 منتصف ليل الجمعة حتى الساعة السادسة من صباح بعد غد السبت.

وأشارت شركة مياه الجيزة ، إلى أن المناطق المتأثرة بقطع المياه هى “كفر طهرمس، فيصل ومتفرعاته، الهرم ومتفرعاته، منشأة البكارى، المريوطية، المنصورية”.

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وأوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب بالجيزة، أن سبب قطع المياه هو تنفيذ أعمال تركيب طلمبات جديدة بتوسعات محطة مياه إمبابة، بالإضافة إلى أعمال صيانة بالرافع اليابانى بنادى الرماية “المغذى لمناطق فيصل والهرم”.

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ومن ناحيتها، أهابت محافظة الجيزة بالمواطنين والمنشآت الحكومية والخاصة بالمناطق المتأثرة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع .

وقد قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بتخصيص رقم طوارئ 125 لتلقى شكاوى المواطنين، وتوفير سيارات مياه نقية عند الطلب .