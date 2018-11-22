شوقي: مليار جنيه لتقديم الوجبة المدرسية لـ 11.5 مليون تلميذ

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كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم ، عن أنه تم تخصيص ميزانية كبيرة بلغت مليار جنيه لتقديم وجبات التغذية المدرسية لما يقرب 11.5 مليون طالبًا، مشيرا إلى أن الزيادة السكانية التى تشهدها مصر، تبلغ 2.5 مليون نسمة يزيدون سنويا، وهو ما يؤثر بالسلب على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذكر “شوقي” خلال مشاركته بجلسة ” مشروطية الصحة والتعليم من أجل الاستثمار فى رأس المال البشرى “، “أن ترشيد الدعم يتيح التوسع فى الخدمات المقدمة خاصة فى مجالات الصحة والتعليم كما أنه يتم التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى لتحقيق مشروطية التعليم للمستفيدين من دعم تكافل وكرامة كما يتم تدريب كوادر العاملينبالإدارات التعليمية ومديريات التضامن لتحقيق المشروطية”.

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جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي قد أقامت اليوم احتفالية بمناسبة مرور 3 سنوات على برنامج تكافل وكرامة تحت عنوان “من الحماية إلى الإنتاج”، بحضور الدكتورمصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور على المصيلحى وزير التموين والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار وجيفرى ادامز السفير البريطانى بالقاهرة وعدد من المسئولين.

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