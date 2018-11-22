التضامن الاجتماعي تحتفل بمرور 3 سنوات على تكافل وكرامة

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صرحت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي “إن الحكومة المصرية تعتمد على مبدأ الشفافية، وتقوم بعرض برامجها كما هي على أرض الواقع”، وشددت الوزيرة على أن التنفيذ مشروط بالمسؤولية المشتركة بين عدد من الوزارات المصري، وهي عنصر هام جداًّ من أجل استثمار رأس المال البشري والعمل على بناء الإنسان المصري.

وأكدت غادة والي خلال احتفالية مرور ثلاث سنوات على تنفيذ برامج التضامن الاجتماعي وبالتحديد برنامج تكافل وكرامة، وأكدت “إن إدارة الدعم النقدي المشروط تتطلب موارد بشرية متطورة، بنية معلوماتية قوية ومحدثة وموارد مالية منتظمة”.

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وأكدت والي “إن الحماية الاجتماعية ووجود أساس اجتماعي هي أساس تحقيق العدالة الاجتماعية، وأساس تحقق النمو الاقتصادي العادل”.

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