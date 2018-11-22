وزير التنمية المحلية يعلن تفاصيل إطلاق مسابقة أفضل عاصمة محافظة ومدينة وحي ومركز وقرية

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أعلن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي عن إصداره كتاب دوري إلى جميع محافظات جمهورية مصر العربية خاص بالإجراءات الخاصة بمسابقة الوزارة عن اختيار افضل “عاصمة محافظة، وأفضل مدينة، وأفضل حي، وأفضل مركز، وأفضل قرية” على مستوى جمهورية مصر العربية، وسوف يتم تنفيذ تلك الوظيفة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.

تأتي فعاليات تلك المسابقة بتكليف من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، والهدف منها هو العمل على تحسين الأوضاع المعيشية لكافة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم إلى جانب العمل على زيادة المشاركة الشعبية للمواطنين داخل الدولة المصرية.

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تستهدف المسابقة إلى تكريم واختيار الوحدات المحلية المتميزة في كافة المجالات التي تؤثر بشكل مباشر على جودة حياة المواطنين، وسوف يتم اختيار مبنى من أجل تقييم قدرة الوحدة المحلية على توفير المنظومة الكاملة للتنمية الشاملة.

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كما طالب وزير التنمية المحلية في الكتاب الدوري من كافة المحافظين التأكد من نشر كافة المعلومات عن المسابقة وإخطار جميع رؤساء الوحدات المحلية والعاملين فيها، والمواطنين، وتوضيح الكيفية التي سوف يتم من خلالها التقييم وتوضيح الجوائز المحددة.

أما بالنسبة إلى المسابقة الداخلية على مستوى المحافظات أعلن الوزير “إن كل محافظة سوف تقوم بتنظيم مسابقة داخلية من أجل اختيار أفضل حي في المحافظة مقسمة إلى أحياء، وأفضل مدينة، واختبار أفضل قرية ليتم تحديدها من قبل الوحدات المحلية وتحديد الفائزين وإخطار وزارة التنمية المحلية بهم”.

وأعلن اللواء محمود شعراوي “إن هناك عدد من الضوابط والإجراءات المنظمة للمسابقة ومنها العمل على تشكيل لجنة تحت رئاسة السكرتير العام، وعضوية ممثلين من مديرية الشؤون الصحية، وجهاز شئون البيئة، ومديرية الزراعة، ومديرية التربية والتعليم، ومديرية الشباب والرياضة، وأساتذة الجامعة، ورئيس الاتحاد الإقليمي للجامعات الأهلية”.

وأكد الوزير على أهمية اخطار وزارة التنمية المحلية بشكل رسمي بنتائج أفضل مدينة، وأفضل حي، وأفضل قرية في نطاق كل محافظة في موعد أقصاه الخامس والعشرين من شهر ديسمبر الجاري لعام 2018.

قيمة الجوائز

الجائزة الأولى 2 مليون جنيهاً.

الجائزة الثانية مليون جنيه.

الجائزة الثالثة 500 ألف جنيها.

جوائز الوحدات المحلية القروية

الجائزة الأولى مليون جنيه.

الجائزة الثانية 500 ألف جنيه.

الجائزة الثالثة 300 ألف جنيه.

بالإضافة إلى الحوافز المعنوية على المستوى الوظيفي.

وأكد الوزير “سوف يتم صرف نسبة خمسة في المئة من قيمة الجوائز سوف يتم صرفها مكافآت للعاملين في الجهاز الإداري بالوحدة المحلية الفائزة “.

محاور التقييم في مسابقة أفضل مدينة وحي وقرية

محور الإصحاح البيئي الخاص بوجود منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة.

جهود الوحدة المحلية في رفع تراكمات القمامة، وتغطية الترع والمصارف.

كما سيتم تقييم التنمية العمرانية في المدينة والحي تبعاً لدورهما في صياغة الرؤية الجمالية للميادين الشوارع، والتصدي لمخلفات البناء تحقيق الانضباط المروري في الشوارع.

توفير شروط الدفاع المدني والإطفاء في المباني الحيوية والخدمية والحكومية.

محور التنمية المحلية، وسوف يتم تبعاً لجهود الحي والمدينة المنفذة لبرامج محو الأمية، القضية السكانية، وتشغيل الشباب، وتحصيل مستحقات الدولة، ودعم المرأة المصرية المحلية.

المحور الرابع والخامس وهما الخاصين بالمشاركة الشعبية في العمل على تحسين جودة الخدمات في المدينة والحي، والجهود الأهلية والمجتمعية في العمل على تنفيذ المشروعات الخدمية، والإنتاجية لأعمال صيانة المدارس والوحدات الصحية والمستشفيات، ونجاح مراكز الشباب وميكنة الخدمات.

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