موجة من الطقس السيء تضرب البلاد والأرصاد تعلن درجات الحرارة ليوم السبت

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تعرضت البلاد إلى موجة من الطقس السيئ، والتي ضربت محافظات الجمهورية، اليوم الجمعة، الموافق 20 نوفمبر، شملت انخفاضًا في درجات الحرارة وسقوط الأمطار الغزيرة على مناطق متفرقة بالبلاد.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا ذكرت فيه أن البلاد تتعرض لموجة سقوط أمطار ،تصل هذه الأمطار الغزيرة لحد السيول على سلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء ومتوسطة الشدة على مناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين..

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ونوه بيان هيئة الأرصاد عن توقعات طقس الجمعة، إلى نشاط الرياح على شمال البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر خلال تلك الفترة. ومن المنتظر أن تخف حدة هذه الأمطار يوم الأحد المقبل.

خصومات الجمعة البيضاء

وذكر الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدأت من أمس الخميس، خصوصًا على السواحل الشمالية، وتمتد على الوجه البحري والقاهرة، وشمال الصعيد وحلايب وشالتين.

وزاد “عبدالعال”، في مداخلة هاتفية له عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، أن السواحل الشمالية سوف تشهد أمطار غزيرة ورعدية، تصل لحد السيول على سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، متابعًا أن ذروة الأمطار تسقط اليوم الجمعة وغدًا الخميس، وتتنقل من مكان لآخر، ويجب على المواطنين أن يرتدوا ملابس شتوية.

وعن حالة البحر ، ذكرت الهيئة ، أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية،

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

ونصحت هيئة الأرصاد في بيانها الصيادين بعدم نزول البحر الأحمر والمتوسط، لاضطراب الملاحة البحرية، وسائقي السيارات توخي الحذر على الطرق السريعة بسبب سقوط الأمطار، واتباع الارشادات المرورية بكل دقة.

وأشار بيان هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هذا الطقس المتقلب يصاحبه انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة لتشمل كافة الأنحاء ليسود طقس لطيف على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا.

والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها اليوم درجات الحرارة المتوقعة للغد الخميس على محافظات ومدن مصر وهي كالتالي:

الصغرى العظمى

القاهرة 15 22

شبين الكوم 14 21

طنطا 14 21

دمنهور 14 21

الإسكندرية 15 21

بلطيم 15 20

مطروح 14 21

السلوم 13 21

سيوة 13 22

بورسعيد 16 22

دمياط 16 21

الزقازيق 15 22

الإسماعيلية 13 23

السويس 14 22

العريش 12 23

رفح 11 22

رأس سدر 16 22

نخل 08 21

نويبع 18 21

طابا 14 20

كاترين 09 13

الطور 14 22

شرم الشيخ 19 24

الغردقة 17 25

مرسى علم 18 24

الفيوم 13 23

بني سويف 13 23

المنيا 13 23

أسيوط 12 23

سوهاج 13 24

قنا 14 24

الأقصر 15 25

أسوان 17 25

أبوسمبل 16 24

الوادي الجديد 12 23

شلاتين 19 26

أبورماد 18 25

رأس حدربة 16 24

حلايب 17 24