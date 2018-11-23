الأمطار تٌصيب شوارع القاهرة بالشلل المروري التام

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حالة من الشلل المروري تسبب فيها هطول الأمطار اليوم الجمعة، الموافق 23 نوفمبر، بكثافة على محافظات الجمهورية المختلفة وخصوصاً العاصمة.

حيث تسببت موجة الطقس السيء وسقوط الأمطار في توقف الحالة المرورية على معظم المحاور والطرق بالقاهرة.

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كما تسببت هطول الأمطار الغزيرة على محافظة القاهرة في توقف وشلل حركة المرور بالكامل في طريق صلاح سالم.

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كما اصيب طريق الأوتوستراد بحالة من الشلل المروري التام، وسط محاولات من رجال المرور في فك تلك الكثافات وتسيير الحركة.

وغمرت مياه الأمطار طريق الأوتوستراد وسط توقف الحالة المرورية، وقيام سيارات الشفط بسحب المياه، وانتشار رجال المرور لتسيير الحركة.

ونتيجة ذلك فرضت محافظة القاهرة حالة الطوارئ، ودفعت بسيارات شفط المياه على المحاور الرئيسية، وبمطالع و منازل الكباري بالعاصمة ، لسحب المياه المتراكمة بعد سقوط أمطار غزيرة على الطرق.

وقد نشرت الإدارة العامة للمرور رجالها بالشوارع تسييرًا للحركة المرورية وسحب الكثافات من على الطرق ، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور، كما تم نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

وكانت محافظة القاهرة وعدد من محافظات الجمهورية شهدت حالة من الطقس السيئ والتي صاحبتها الأمطار الرعدية المُستمرة لعدد من الساعات.

وعن أحوال الطقس بمحافظة الجيزة، قال المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إن الشركة استعدت لسقوط الأمطار التي شهدتها شوارع المحافظة، صباح اليوم الجمعة، بـ30 شفاط مياه.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أن الشفاطات المخصصة لرفع مياه الأمطار وزعت منذ أمس الخميس، وفقًا للخطة الموضوعة لمواجهة أي تجمعات لمياه الأمطار في شوارع المحافظة.

وأوضح المهندس منصور بدوي، أنه قام بعمل جولة في شوارع المحافظة برفقة قيادات الشركة، منذ اللحظات الأولى لسقوط الأمطار، مشيرا إلى أن تجمعات المياه الموجودة في الشوارع “بسيطة ومُركزة عند الأرصفة فقط وتم التعامل معها”.

وعلى صعيد متصل، صرح الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لموجة من الطقس السئ وموجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مشيرًا أن تلك الموجة سوف تستمر خلال الساعات القادمة من يومي الجمعة والسبت، باعتبارها ذروة الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد.

وأضاف “عبدالعال” أن تلك الموجة يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 4 إلى 5 درجات عن المعدل الطبيعي بالنسبة لهذا الوقت من العام ليسود طقس لطيف نهارا بارد ليلا.

تجدر الإشارة أن محافظات البلاد تتعرض لموجة من الطقس غير المستقر بدأت من أمس الخميس وسوف تنتهي الأحد المقبل.