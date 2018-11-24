الزراعة: قوافل إرشادية لتوعية المزارعين بالمخاطر التى تحدث بسبب الأمطار

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قام الدكتور سيد خليفة، رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة، الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، بتكليف قوافل من أجل تقديم التوعية والإرشادات والتنبيهات للفلاحين فيما يخص المخاطر التي تسببها الأمطار على الزراعات الشتوية.

وأعلن تقرير الارشاد الزراعى، بأنه سوف يتم إطلاق هذه القوافل الإرشادية لتوعية المزارعين فيما يتعلق بالمحاصيل الشتوية بكافة المحافظات، وذلك عبر تشكيل لجان تابعة لإدارة البساتين، وإدارة الأراضى والمياه، وفئات من أصحاب الخبرات العالية التابعة لقطاع الإرشاد الزراعي، ومكافحة آفات الزروع، وقطاع الخدمات، وكوادر من مركز البحوث الزراعية، للتنويه على الفلاحين بمخاطر التقلبات المناخية وطرق المكافحة لتلك الأمراض التى تسبب بها هطول الأمطار للزراعات الشتوية، عند وقوعها، مثل”الندوة المتأخرة”، و”الأمراض الفطرية”، و”أعفان الجذور”.

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وبين التقرير، أن تلك القوافل الإرشادية هي من أجل تفادى المخاطر الناتجة عن إرتفاع منسوب المياه، وخطورتها على تلك النباتات الزراعية الشتوية، وسوف تبدأ هذه القوافل بإقامة ندوات توعية فى القرى والحقول في حالة تضررها، ويوجد برامج توعية متخصصة ذات مستوى عال من الخبرة، يقودها مجموعة من كوادر مركز البحوث الزراعية، متخصصون فى أمراض الزروع، وكذلك فيما يتعلق بالتوعية الزراعية الإرشادية بكافة قرى المحافظات.

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