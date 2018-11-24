الداخلية تقبل دفعة جديدة من معاوني الأمن ..تعرف على شروط الالتحاق

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كشف مصدر مسئول بمصلحة التدريب بوزارة الداخلية، أن اوزير الداخلية أصدر اليوم السبت، الموافق 24 نوفمبر، قرارا بقبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها من الراغبين في الالتحاق بالعمل في وظيفة “معاونى أمن” بجهاز الشرطةلكل من الذكور والإناث لهذا العام.

تأتي الموافقة على قبول دفعة جديدة من معاوني الأمن بعد إعلان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، موافقته على قبول الدفعة الجديدة، خلال مؤتمر صحفي تم عقده اليوم بمقر مصلحة التدريب بشارع صلاح سالم.

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وقد أعلن اللواء صلاح الشاهد، مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب، عن قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها من راغبي الالتحاق بالعمل الشرطي “معاوني أمن” من الذكور والإناث لهذا العام.

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جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب، وبحضور اللواء دكتور محمد يوسف الأبشيهي، مدير الإدارة العامة للتدريب، واللواء عصام عبدالمنعم مدير الإدارة لمعاهد معاوني الأمن.

وأوضح الشاهد، إن كراسات الالتحاق للراغبين من «الذكور، والإناث» ، سوف تتوفر في منافذ البيع بداية من الأول من ديسمبر حتى يوم 17 يناير 2019، مضيفًا أن يتم تقديم الطلبات اعتبارا من السبت 8 ديسمبر المقبل وحتى الخميس 24 يناير 2019.

ولفت مساعد الوزير إلى أن على من يرغب التقدم لسحب كراسات التقدم للالتحاق بوظيفة معاون أمن التوجه إلى منافذ البيع في مقار معاهد التدريب الشرطية التابعة للمصلحة، وهي معهد معاوني الأمن بطرة – ومعهد معاوني الأمن بالقاهرة شارع جسر السويس، ومعهد تأهيل الأفراد بالقاهرة أحمد عصمت عين شمس، ومعهد معاوني الأمن بالبحيرة مدخل مدينة وادي النطرون، ومعهد تأهيل الأفراد بسوهاج حي الكوثر.

الشروط الواجب توافرها للالتحاق بدفعة معاوني الأمن بوزارة الداخلية

ذكر اللواء صلاح الشاهد مساعد وزير الداخلية، أن الوزارة، وضعت مجموعة من الشروط العامة، لقبول الأشخاص الذين يرغبون في الالتحاق بـ “معاوني الأمن”، وكانت كالآتي:

أولا – أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق الجنس.

ثانيًا – ألا تقل السن عن 19 عاما ولا تزيد على 25 عاما.

ثالثًا – أن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

رابعًا – ألا يقل الطول عن 170 سم للذكور و160 سم للإناث.

خامسًا – ألا يقل عرض الصدر للذكور عن 85 سم.

سادسًا – ألا يكون مجندا بالقوات المسلحة أو ملحقا للخدمة بالشرطة أو بأي جهات الدولة الأخرى.

سابعًا – أن يكون محمود السير حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار ما لم يكن رد إليه اعتباره.

ثامنًا – لا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بقرار أو بحكم تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره 4 سنوات على الأقل.

كذلك اشترطت وزارة الداخلية أيضا ألا يكون المتقدم لالتحاق بدفعة معاوني الأمن، ألا يكون متزوجا أو سبق له الزواج، وأن يكون مستوفيا شروط اللياقة الصحية والبدنية، التي حددها المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة، وعليه أن يجتاز اختبار السمات واللياقة البدنية التي يتم تحديدها بقرار من وزير الداخلية نفسه.

ولفت اللواء صلاح الشاهد مساعد وزير الداخلية، إلى أن معاوني الأمن يحصلون على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة، فضلًا عن الاستفادة من برنامج النظام العلاجي المجاني وفقا لقواعد العلاج بهيئة الشرطة، كذلك يحصل المتخرج منهم والتحق بالوظيفة على بعض الامتيازات و الخدمات الاجتماعية هو وأسرته، وهي كافة المميزات الخاصة بأفراد هيئة الشرطة، كذلك صرف الملابس الأميرية مجانا.