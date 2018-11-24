بروتوكول تعاون مشترك بين قضايا الدولة والإنتاج الحربي

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وقع وزير الإنتاج الحربي اللواء محمد العصار ورئيس قضايا الدولة المستشار حسين عبده خليل بروتوكول تعاون بين الهيئة والوزارة، وتتضمن البروتوكول أنماط عديدة من التعاون بين الطرفين.

صرح الأمين العام لقضايا الدولة المستشار محمد عبداللطيف “إن بروتوكول التعاون قد تضمن العديد من أنماط التعاون بين الطرفين ومنها العمل على توفير احتياجات قضايا الدولة في مجال المشتريات الحكومية بكافة أنواعها، إلى جانب المشاركة في العمل على تنفيذ المشروعات والعمل على رفع كفاءة المباني الخاصة بالهيئة”.

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تم توقيع البروتوكول بحضور ممثل قضايا الدولة الامين العام المستشار محمد عبداللطيف، و رئيس قطاع الأمانة العامة، وحضر عن وزارة الإنتاج الحربي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب حسين أحمد عبدالمجيد.

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حضر مراسم توقيع بروتوكول التعاون الأمين العام المساعد لشؤون المخازن والمشتريات المستشار إيهاب سعيد، والأمين العام المساعد لشؤون المقرات المستشار يسرى مدني، والمشرف العام على شئون مكتب رئيس قضايا الدولة، وأعلن المستشار يسرى مدني “إن قضايا الدولة تعد أول هيئة قضائية تقوم باستخدام موفرات المياه في مقراتها”.

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