التعليم العالي تعلن عن استراتيجيتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء

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صرحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن استراتيجيتها للتكنولوجيا والابتكار، وهذا من خلال تهيئة البيئة المحذوفة للتكنولوجيا والابتكار، وتعمل على تقدم المساعدة في إنتاج المعرفة وتسويقها بفعالية وكفاءة عالية، والمنافسة العلمية المبنية على أسس التميز، والعمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة، والرقي بالمجتمع بجودة لحياة الإنسان.

تهدف استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى العمل على مضاعفة الإنتاج المحلي المصري من المعرفة، ومساعدة كافة المؤسسات في العمل على تحقيق ما يقارب من 80% من الاكتفاء الذاتي من الغذاء، والعمل على تعميق الصناعة المحلية بحيث لا تقل نسبة المكون المحلي في أي منتج عن نسبة سبعين في المئة.

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محاور استراتيجية البحث العلمي

أعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن سبعة محاور رئيسية من أجل التطور وهي:

خصومات الجمعة البيضاء

سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

تطوير البنية التحتية للبحث العلمي.

منظمة العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

العلوم الأساسية والبنية.

ربط البحث العلمي بالصناعة.

التعاون الدولي.

العلم والمجتمع.

كما أوضحت الوزارة على أن آليات تنفيذ استراتيجيتها من العلوم والتكنولوجيا والابتكار سوف تتم من خلال وضع خطط تنفيذية لكل مؤسسة في ضوء المهام التي الخطط التنفيذية لكل مؤسسة وفي ضوء المهام التي تم إقامة كل مؤسسة من أجلها تبعاً لسياسات معينة وواضحة وتقديم التمويل اللازم، ومتابعة التنفيذ والعمل على تقييم الأداء.

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