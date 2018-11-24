إنجاز 300% من المستهدف خلال مبادرة القضاء على قوائم الانتظار فى العمليات الحرجة

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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الوزارة قد انتهت من 54 ألفًا 598 عملية جراحية من أصل 77 ألفا و 826 حالة من المسجلين على الموقع الإلكتروني والخط الساخن لقوائم الانتظار، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخلات العاجلة.

وأضافت وزيرة الصحة، أن هذا الرقم الذى تحقق فى إجراء العمليات يصل إلى 300% من النسبة المستهدفة خلال 4 أشهر فقط منذ انطلاق المبادرة وحتى الآن، وكان من المقرر فى بداية المبادرة استهداف 17 ألف مريض خلال 6 أشهر، وهو ما يعد سابقة ونجاح للمبادرة.

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وتابعت الوزيرة، أنه جار الآن توريد 902 قوقعة لاستخدامها فى عمليات زراعة القوقعة للأطفال من بينها 485 قوقعة تم توريدها كمرحلة أولى ويجرى الأن توريد 422 آخرين خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن قوائم انتظار عمليات زراعة القوقعة وصلت إلى 700 حالة، وهو ما يؤكد أن نظام التوريد سيؤدى إلى عدم وجود طفل ينتظر لإجراء زراعة القوقعة في مصر.

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