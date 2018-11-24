رئيس الوزراء يشيد بإنجازات الاقتصاد المصري في الأربع سنوات الماضية

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أبدى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان، سعادته وفخره بالإنجازات التي حققها الاقتصاد المصري، مشيدًا بما وصل إليه الاقتصاد في الأربع سنوات الماضية، وكيفية نجاحه في تخطي العديد من التحديات وتحويلها إلى فرص استثماري، حيث أصبح الاقتصاد المصري الآن، وبعد الإصلاحات الأخيرة، يوفر مناخاً متميزاً للاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد.

وذكر الدكتور مصطفي مدبولي، في كلمة له عبر الفيديو، اليوم السبت، الموافق 24 نوفمبر، خلال حفل الاستقبال الذي نظمته شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري بالسفارة المصرية بلندن، تحت رعاية السفير طارق عادل، سفير مصر في بريطانيا، وبحضور عدد من الشخصيات الهامة، في مقدمتهم السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووفد رفيع المستوى من وزاره الإسكان، ولفيف من سفراء الدول العربية، والعديد من رجال الدولة، وكبار رجال الأعمال والمستثمرين البريطانيين وكذلك كبار رجال الأعمال المصريين والعرب المقيمين في المملكة المتحدة، إن قطاع العقارات يشهد طفرة كبيرة في المرحلة الحالية بما في ذلك إنشاء العديد من المشاريع السكنية والتنموية.

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يأتي حفل الاستقبال هذا متزامناً مع مشاركة شركة سيتي إيدج في معرض “عقارات مصر” الذي يقام بالعاصمة البريطانية لندن، في الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر 2018، برعاية المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزارة الإسكان المصرية، ويهدف معرض “عقارات مصر” إلى منح الفرصة أمام مطورين العقارات المصريين أن يعرضوا مشاريعهم أمام العالم، للتسويق لسوق العقارات المصرية في الخارج ولفتح أفق واعدة لتصدير العقارات المصرية لأسواق جديدة.

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تجدر الإشارة إلى أن شركة سيتي إيدج قد عرضت خلال حفل الاستقبال فيلم يوضح حجم المشاريع العمرانية والسياحية الضخمة التي أنشأتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، لتحفيز الاستثمارات الأجنبية في مصر، كما عرض الفيلم التسجيلي التعديلات التشريعية الخاصة بتحفيز المستثمرين، بما في ذلك قانون الاستثمار وقانون الإقامات الجديد، الذي يشجع كبرى الشركات ورجال الأعمال على الاستثمار في الاقتصاد المصري عامة وفي مجال العقارات على وجه الخصوص.

ويشهد الاستثمار في سوق العقارات في مصر الأن حالة من الانتعاش لم تشهده السوق المصرية من قبل، خاصة مع خطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في التوسع بإنشاء العديد من المدن الجديدة، كذلك عرض الفيديو التسجيلي عدد من المشروعات السكنية والتجارية والإدارية الرائدة التي قامت بها هيئة المجتمعات العمرانية يأتي في مقدمتها مدينة العالمين الجديدة والمنصورة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تتولي سيتي إيدج إدارة تطوير وتسويق و بيع وخدمات ما بعد البيع لتلك المشروعات.

جدير بالذكر أن العاصمة الإدارية هو مشروع واسع النطاق أعلنته الحكومة المصرية في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري يوم 13 مارس 2015، وتقع العاصمة الجديدة بين إقليم القاهرة الكبرى وإقليم قناة السويس بالقرب من الطريق الدائري الإقليمي وطريق القاهرة/السويس، وسوف تحوي العاصمة الإدارية الجديدة مقراً للبرلمان والرئاسة والوزارات الرئيسية، وكذلك السفارات الأجنبية ويتضمن المشروع أيضاً متنزه رئيسي ومطار دولي. ويقام المشروع على مساحة إجمالية 170 ألف فدان