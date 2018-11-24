وزارة الثقافة تعلن موعد الاحتفال السنوي للحاصلين على جوائز الدولة خلال 2018

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أعلنت وزيرة الثقافة الدكتور إيناس عبدالدايم عن استئناف “المجلس الأعلى للثقافة” إقامة فعالية الاحتفالية السنوية للحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية والتقديرية بعد أن تم توقف تلك الاحتفالية لسنوات عديدة.

وأعلنت وزيرة الثقافة “إن إقامة احتفالية التكريم للفائزين بجوائز الدولة خلال عام 2018 للفنون، والعلوم الاجتماعية، والآداب سوف يتم إقامتها في العشرين من شهر ديسمبر القادم لعام 2018 على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية”.

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تأتي تلك الخطوة في إطار حرص الدولة المصرية على الاحتفال بالمبدعين وتقديراً على دورهم الهام والكبير في الاستنارة ونشر قيم التسامح وبث روح الأمل لمستقبل أفضل، والعمل على بناء الإنسان وإضافة إلى تعزيز القوى المصرية العلمية.

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