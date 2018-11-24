هالة زايد: حققنا 300% من المستهدف بمباردة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار

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كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، الموافق 24 نوفمبر، أن الوزارة انتهت من إجراء 54 ألفًا و598 عملية جراحية من أصل 77 ألفا و826 حالة من المسجلين على الموقع الإلكتروني والخط الساخن لقوائم الانتظار، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخلات العاجلة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى أنه بالاستمرار بهذا المعدل في إجراء العمليات فقد تم الوصول إلى 300% من نسبة الحالات المستهدفة خلال 4 أشهر فقط، منذ بداية المبادرة وحتى الآن، حيث كان من المقرر في بداية المبادرة استهداف 17 ألف مريض خلال 6 أشهر، الأمر الذي يعد سابقة ونجاح للمبادرة.

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وأكدت “زايد” إنه جار توريد 902 قوقعة لاستخدامها في عمليات زراعة القوقعة للأطفال من بينها 485 قوقعة تم توريدها كمرحلة أولى، وجار توريد 422 آخرين خلال الأيام القليلة القادمة، لافتة إلى أن قوائم انتظار عمليات زراعة القوقعة وصلت إلى 700 حالة، ووفقا لهذا التوريد لن يكون هناك طفل ينتظر لإجراء زراعة القوقعة في مصر.

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وحرصت وزيرة الصحة أثناء إعلانها نتائج مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار ، على تقديم الشكر لطارق عامر، محافظ البنك المركزي، لتقديمه الدعم للمبادرة منذ اليوم الأول لانطلاقها، وهو ما ساعد في توفير المستلزمات اللازمة لإجراء الجراحات المختلفة، وتوفير الاعتمادات المالية للمستشفيات التي تجري الجراحات للمواطنين، لافتة إلى أن “البنك المركزي” مستمر في دعم المبادرة طوال فترة استمرارها وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي 3 أعوام.

ومن ناحيته، أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحالات التي تم الانتهاء من ضمنها 923 حالات جراحة أورام، و2651 حالات عظام، و11 ألفا و743 رمد، و6 آلاف و471 عملية قلب مفتوح، و30 ألفًا و35570 قسطرة قلبية، و2212 جراحة مخ وأعصاب، و428 زراعة قوقعة، و67 زراعة كبد، بالإضافة إلى 66 حالة زراعة كلى.

وأشار مجاهد، إلى أن إجمالي عدد المستشفيات التي شاركت في مبادرة إنهاء قوائم الانتظار بلغ 164 مستشفى، تضمنت 99 مستشفى حكوميًا أجرت 34 ألفًا و34 عملية من إجمالي العمليات التي تم الانتهاء منها، مضيفًا أن أعلى مستشفى تابعة لمستشفيات الوزارة قامت بإجراء عمليات ضمن المبادرة، هى معهد القلب القومي بعدد 4952 عملية، وأعرب مجاهد أنه جاء في المرتبة الثانية مستشفى معهد ناصر بعدد 3530 عملية جراحية من مختلف التخصصات، بالإضافة إلى مشاركة 38 مستشفى جامعيًا، و8 مستشفيات تابعة للقوات المسلحة، و6 تابعين للشرطة، و11 مستشفى خاصًا، بالإضافة إلى مستشفيين تابعين للمجتمع المدني.

تجدر الإشارة إلى أن جميع الغمليات الجراحية التي تم إجراءها بالمبادرة ه ي 100%100بالمجان تماماً، ولا يتحمل المريض أي تكلفة مالية، مؤكداً أن الخدمة العلاجية تقدم للمريض على أعلى مستوى علاجي عاجل وفق تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الشأن.

وقد خصصت وزارة الصحة خطًا ساخنًا تستقبل عليه بيانات المرضى وهو الرقم 15300، والذي يعمل يومياً من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساء لاستقبال بيانات المرضى.