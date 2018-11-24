وحدات القوات البحرية و الجوية المصرية تصل اليونان للمشاركة في التدريب المشترك “ميدوزا -7 “

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توجهت اليوم السبت، الموافق 24 نوفمبر، عدد من وحدات القوات البحرية والجوية وعناصر من القوات الخاصة المصرية إلى دولة اليونان ، للمشاركة في فعاليات التدريب المشترك “ميدوزا -7 “، الذي يستمر لعدة أيام غرب جزيرة كريت.

يشتمل التدريب المشترك “ميدوزا -7 ” على تنفيذ العديد من الأنشطة منها قيام القوات بتخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية وجوية مشتركة، والتدريب على أعمال الاعتراض البحري والبحث عن واكتشاف الغواصات، وتأمين منصات البترول والأهداف الحيوية بالبحر، وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش واقتحام السفن المشتبه بها، وقيام المقاتلات متعددة المهام بالتدريب على أعمال الدفاع والهجوم المشترك على أهداف معادية، كما تنفذ عناصر القوات الخاصة التدريب على أعمال الإبرار البحري المشترك على الساحل.

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ويشارك عدد من طلبة الكلية البحرية المصرية في فعاليات التدريب ” ميدوزا -7 ” مشاركة، ويأتي ذلك ضمن إجراءات تنفيذ معسكر التدريب الخارجي لهم، كما يحضر للمرة الأولى عدد من شباب البرنامج الرئاسي لفعاليات التدريب بدولة اليونان.

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يذكر أن هذا التدريب المشترك بين القوات المصرية واليونانية، يأتي ضمن خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز آفاق التعاون العسكري وتبادل الخبرات التدريبية في مختلف المجالات.