الإفراج عن 1067 سجينًا بموجب عفو رئاسي

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نفذ قطاع السجون بوزارة الداخلية اليوم، السبت ، الموافق ٢٤ نوفمبر ، قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن عدد من السجناء بموجب عفو رئاسي.

حيث تم الإفراج عن عدد 1067 سجينا بموجب عفو رئاسى، ويأتي ذلك استكمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 455/ 2018، الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بعيد السادس من أكتوبر.

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ويواصل قطاع السجون بوزارة الداخلية عقد اللجان المكلفة من قبل الوزارة لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لاختيار وتحديد نزلاء السجون المستحقين للإفراج بالعفو الرئاسي عن باقى مدة العقوبة.

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وقد انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 299 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 768 نزيلاً إفراجاً شرطياً، بإجمالى 1067 مفرج عنهم.

ويأتي قرار الإفراج عن السجناء، فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.