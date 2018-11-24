التعليم: جدول امتحان الصف الأول الثانوي المنتشر على السوشيال ميديا “مزور”

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أكد المستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم، أحمد صابر، اليوم السبت، الموافق ٢٤ نوفمبر،أن كل ما يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي على أنه جدول امتحان الصف الأول الثانوي هو مجرد جدول كاذب ومزور.

وتأكيد لما سبق فقد نفى رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، في بيان أصدره اليوم بخصوص تلك الشائعة ، حيث ذكر أن جدول امتحان الصف الأول الثانوي والمنتشر على الفيسبوك، “مزور” وليس حقيقيا، وأنه لم يصدر جدول من قطاع التعليم العام في هذا الشأن.

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وفي نهاية بيان وزارة التربية والتعليم، أهابت الوزارة، بأولياء الأمور الطلاب بعدم الانسياق وراء تلك الأخبار الكاذبة، وضرورة تحري الدقة قبل تداول الأخبار، وذلك لمصلحة الطلاب والعملية التعليمية.

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