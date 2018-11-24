مصرع مواطن “كفيف ومعاق” تحت عجلات مترو أنفاق الخط الأول

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لقى رجل في العقد السادس من عمره، عصر اليوم السبت، الموافق ٢٤ نوفمبر ، مصرعه أسفل عجلات مترو الأنفاق بالخط الأول.

حيث أعلن أحمد عبدالهادي بكير، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، أنه أثناء دخول القطار رقم (١٨٤) محطة المعصرة بالخط الأول، فوجئ قائد قطار بسقوط رجل كفيف ومعاق على القضبان، والذي تبين فيما بعد أنه يدعى “خالد عبدالرحمن محمد عبدالغني” (٥٢ سنة)، ومحل سكنه بمنطقة مصر القديمة، ما أدى إلى سقوطه أسفل عجلات القطار.

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وعلى الفور انتقلت شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق والعاملين بالمحطة من شركة تشغيل المترو، وتم عمل محضر بمكتب الشرطة بالمحطة لعرضه على النيابة

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وأوضح عبدالهادي، أنه تم رفع الجثة من على القضبان وتشغيل السكة الاحتياطية بالمحطة دون التأثير على حركة مسير القطارات، والخطوط الثلاثة تعمل بانتظام.

وأكد المتحدث باسم مترو الأنفاق أن حركة قطارات الخط الأول “حلوان- المرج”، تعمل بانتظام بعد رفع جثة المتوفي بالحادث.