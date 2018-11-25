إذا كنت تعاني من الوحدة.. تعرف على جروب 50+

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دشن مجموعة من الأشخاص جروب تحت مسمى “50+” على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وتقوم فكرة الجروب على قيام مجموعة من الأشخاص فوق سن الخمسين عاماً من أجل محاربة الوحدة، وخصوصاً في السن الكبير، وابتعاد أبنائهم عنهم.

مؤسسة الجروب هي “هدى مصطفى” بمساعدة ابنتها “ندى” بهدف مساعدة أصحاب الفئة العمرية من الجنسين على التأقلم وتخطي الإحساس بالعزلة، ويشهد الجروب إقبال كبير، ويهدف الجروب إلى إقامة تجمعات ورحلات ترفيهية، إلى جانب العديد من الأنشطة الثقافية مثل الندوات العلمية والثقافية.

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