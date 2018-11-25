إنفراد.. إليكم الجدول الحقيقي لامتحانات الصف الأول الثانوي

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حرصًا من مسئولي موقع “مصر 365” على تقديم المعلومة الصحيحة التي تهم متصفحي الموقع، ننفرد اليوم بنشر جدول الامتحانات الحقيقي لطلاب الصف الأول الثانوي العام، على النظام التراكمي، هذا بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم في وقتٍ سابق أن الجدول الذي تم تداوله على صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ما هو إلا جدول”مزيف وغير صحيح”.

ويوضح الجدول الحقيقي والأصلي المرفق بالخبر، الأيام الفعلية التي يمتحن فيها طالب الصف الأول الثانوي، في الامتحان الأول، والثاني، وعدد المواد والتوقيتات الزمنية لكل مادة.

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تجدر الإشارة إلى أنه تم في الأيام الأخيرة الماضية تداول صور، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تعرض جدول امتحانات الصف الأول الثانوي في النظام التراكمي.

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وقد أعلنت الوزارة أن الجدول المنشور “مزيف”، كان هذا وفق تصريحات خاصة لوزير التربية والتعليم، د. طارق شوقي، أمس السبت، الموافق 24 نوفمبر، قال خلالها، إنه تم التوصل إلى معلومات أولية حول المتهم بعملية التزوير.