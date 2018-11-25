مصرع 5 أشخاص وإصابة 17 أخرين في غرق “معدية” البحيرة ( تغطية خاصة )

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لقي 5 أشخاص، صباح اليوم الأحد، الموافق 25 نوفمبر، مصرعهم غرقًا بمحافظة المنوفية ، في حادث انقلاب قارب كبير ” معدية” بترعة الرياح التوفيقي، أمام قرية كوم شريك التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، فيما تمكنت قوات الانقاذ النهري من انقاذ 23 شخص اخرين كانوا على متن المعدية.

واقد توجهت على الفور قوات الإنقاذ النهري، إلى موقع غرق المركب، وتبين غرق معدية لنقل الركاب من قرية كوم شريك التابعة لمركز كوم حمادة، إلى مدينة السادات بمحافظة المنوفية، وقد تبين أن “المعدية” كان على متنها 23 شخصًا، معظمهم من العمال الزراعيين.

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وأسفر حادث غرق المركب، عن مصرع 5 غرقا، تم انتشال جثثهم جميعًا بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، قد تلقى اخطارا من النجدة يفيد بانقلاب قارب ” كبير “، علي متنه 23 شخصا، بترعة الرياح التوفيقي أمام قرية كوم شريك التابعة لمركز كوم حمادة.

وبالتحريات المبدئية تبين أن المركب ملك شخص يدعى: جوده مهدى جودة، يقيم في قرية كوم شريك التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، ومرخصة لنقل الركاب في الرياح البحيرى، بين منطقتى بشتامى التابعة لمركز المنوفية وكوم شريك، قد انقلبت أثناء عملها، اليوم الأحد، ما أسفر عن وفاة 5 مواطنين غرقا وإصابة 18 آخرين.

أسماء المتوفين والمصابين بحادث غرق “معدية” بالمنوفية

حصل موقع “مصر 365” على قائمة تضم أسماء المتوفين والمصابين، فى انقلاب مركب كبير “معدية”، والتي كانت تنقل المواطنين فى الرياح البحيرى بين قريتى بشتامى بمحافظة المنوفية وكوم شريك بمحافظة البحيرة وهم:

أسماء المتوفين: “عزة محمد عيد”، (25 عاما)، و”محمد السيد حسنين”، (16 عاما)، و”عبد الرحمن رضا شعير”، (15 عاما)، و”داليا السيد عبد الرحمن”، (15 عاما)، و”عبد الكريم بسيونى محمد”، (50 عاما)، جميعهم يقيمون قرية بشتامى بمحافظة المنوفية وتم نقلهم إلى مستشفيات المنوفية.

أسماء المصابون هم: إبراهيم رمضان، وحسام العربي، وأحمد جمعة، ومحمود فقير، وسامية عبدالوهاب، وأسماء رمضان، وهادئة العمروسي، ونرمين خالد، ومنار عبدالفتاح، ولوزة القصاص، ورانيا عبدالحميد، وابتسام محمد، وهدية الشناوي، ونورة عبد الحميد، ومحمود عبد العاطي، ونادية اللمعي، وأميرة الحملاوي.والمصابون هم:: إبراهيم رمضان، وحسام العربي، وأحمد جمعة، ومحمود فقير، وسامية عبدالوهاب، وأسماء رمضان، وهادئة العمروسي، ونرمين خالد، ومنار عبدالفتاح، ولوزة القصاص، ورانيا عبدالحميد، وابتسام محمد، وهدية الشناوي، ونورة عبد الحميد، ومحمود عبد العاطي، ونادية اللمعي، وأميرة الحملاوي.

الصحة: 10 سيارات مجهزة لنقل المصابين و نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى الشهداء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، وفاة 5 مواطنين وإصابة 4 آخرين فيحادث غرق معدية في النيل تنقل مواطنين بين قريتي الشهداء بمحافظة المنوفية وقرية كوم شريك التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف مجهزة، نقلت حالات الوفاة إلى مشرحة مستشفى الشهداء، فيما تم نقل مصاب إلى مستشفى كوم حمادة وهي سيدة تعاني صدمة عصبية، و3 من المصابين تم نقلهم إلى الوحدة الصحية بشتاني يعانون جميعهم إغماءات، وحالتهم جميعا مستقرة.

الداخلية : الحمولة الزائدة وراء غرق “معدية” كوم حمادة

أعلن اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إن حادث انقلاب معدية في كوم شريك بمركز كوم حمادة بالمحافظة، جاء بسبب الحمولة الزائدة.

وأضاف الرشيدي، في تصريحات عبر مداخلة هاتفية له بفضائية “إكسترا نيوز”، أن حادث الانقلاب نتج عنه وفاة 5 أشخاص وإصابة 17 آخرين، فيما يجري العمل على انتشال الجثث، والبحث عن أي مفقودين.