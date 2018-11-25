القوات المسلحة تعلن عن قبول دفعة جديدة بالكلية الحربية.. تعرف على شروط القبول وموعد التقديم

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أعلن القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي عن قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات في الكلية الحربية، وتتضمن الدفعات مائة وأربعة عشر طبيب، وسبعة وسبعين مهندس، وخمسة وستين مختلط، والدفعة مائة وسبعة رئيسات تمريض دفعة يناير عام 2019.

وتم الإعلان عن قبول الدفعة الجديدة خلال مؤتمر صحفي عقدت فعالية في الكلية الحربية من أجل الإعلان عن شروط قبول الدفعات الجديدة.

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التخصصات في الدفعة الجديدة من خريجي الجامعات بالكلية الحربية

صرح مدير الكلية الحربية “إن التخصصات تتضمن التالي:

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الطب البشري من الذكور الحاصلين على درجات البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه.

يمكن للأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير الترشح للعمل كأعضاء هيئة تدريس بكلية الطب للقوات المسلحة، بشرط أن يكونوا من تخصصات الأقسام الأكاديمية، التشريح، والكيمياء الطبية الحيوية البيولوجيا الجزئية، الفارماكولوجي، والأقسام الإكلينيكية، الطب الشرعي والسموم، ويفضل أن تمر فترة التدريب للمعيدين في الجامعات الأقسام الإكلينيكية، والأكاديمية.

تخصص طب الأسنان ذكور الحاصلين على درجة البكالوريوس، الماجستير، والدكتوراه.

تخصص الطب البيطري ذكور للحاصلين على درجة البكالوريوس.

تخصص صيدلة ذكور وإناث الحاصلين على درجة البكالوريوس.

رئيسات تمريض إناث من الحاصلات على درجة البكالوريوس.

شروط القبول بالكلية الحربية لـ دفعة الأطباء

أن يقوم المتقدم قد أمضى فترة الامتياز.

أن يكون المتقدم حاصل على تقدير جيد فأعلى للأطباء البشريين، وأطباء الأسنان.

أن يكون المتقدم حاصل على تقدير مقبول لأعلى بالنسبة للصيادلة، وأطباء الطب البيطري، والتمريض إناث

أن يكون المتقدم حاصل على المؤهل خلال عام 2018، والسنوات السابقة له.

شرط التقيد بالسن على ألا يزيد سن المتقدم خلال أول شهر يناير القادم لعام 2018 بالنسبة للأطباء البشريين وأطباء الأسنان حاصلين على درجة البكالوريوس عن سنة 30 سنة، والحاصلين على الماجستير 34 سنة، والحاصلين على الدكتوراة لا يقل سنهم عن 38 سنة، وأطباء الطب البيطري الصيادلة لا يزيد سنهم عن 38 سنة، وخريجات التمريض من الإناث لا يزيد سنهم عن 26 سنة.

دفعة المهندسين في الكلية الحربية 2019

تتضمن تخصصات المهندسين التالية:

مهندسين كهرباء قوى.

مهندسين حواسيب واتصالات.

مهندسين ميكانيكا قوى.

مهندسين ميكانيكا انتاج.

هندسة بحرية “بناء سفن.

ميكانيكا سيارات.

هندسة طيران.

هندسة مدني.

هندسة عمارة.

هندسة طبية.

هندسة كيميائية.

شروط المهندسين المقبولين في الكلية الحربية 2019

أن يكون المتقدمين من الذكور حاصلين على مؤهل عام 2018، وما قبلها.

ألا يزيد سن المتقدم خلال الأول من شهر يناير لعام 2019 عن ستة وعشرين عاماً.

أن يكون تقدير المهندس المتقدم مقبل فأعلي، ويتم المفاضلة بين المتقدمين على أساس الدرجة العلمية في المقام الأول، ثم درجات النجاح في باقي الاختبارات.

بالنسبة إلى التخصصات المطلوبة من خريجي الجامعات الدفعة 65 مختلط

بالنسبة للذكور أن يكن المتقدم حاصل على تقدير جيد فأعلى في تخصصات كيمياء خاصة، أو كيمياء مزدوجة، أو كيمياء حيوية، أو كيمياء تحليلية، أو علوم ميكروبيولوجية، أو علوم حيوان، أو علوم بيولوجية، أو علوم جيولوجية، أو علوم فيزياء، وعلوم حواسب وتكنولوجيا المعلومات.

وتخصص حقوق وتجارة “محاسبة”، وزراعة، وتربية رياضية، واللغات “إنجليزي، فرنسي، ياباني، سواحيلي”، ويفضل خريجي كليات الألسن، تخصص علاج طبيعي تخصص آداب “علم نفس واجتماع”، تخصص إعلام وصحافة ويفضل خريجي كليات الإعلام والصحافة، على أن يكون المتقدمين من الذكور الحاصلين على المؤهل عن عام 2018 م، والسنة السابقة لها فقط بتقدير جيد فأعلى على أن لا يزيد السن في الأول من يناير 2019 عن 26 سنة.

ويسمح لتخصص الكيمياء التحليلية فقط الحاصلين على الماجيستير على ألا يزيد السن عن 34 سنة، تخصص آداب علم نفس واجتماع من الإناث بشرط أن تكون حاصلة على المؤهل عام 2018، والسنة السابقة لها فقط بتقدير جيد فأعلى على ألا يزيد السن في الأول من يناير 2019 عن 26 سنة ويفضل أن تكون الإناث من الضابطات المكلفات بالقوات المسلحة.

يسمح لتخصص العلاج الطبيعى “ذكور وإناث” الحاصلين على المؤهل عام 2016 التقدم لهذه الدفعة.

الشروط العامة للكلية الحربية 2019

يشترط للقبول بالنسبة إلى جميع المتقدمين أن يكون الطالب مصري الجنسية ومن أبوين وجدين مصريين.

ألا يكون الطالب أو أبويه أو جدية مكتسبين أو متقدمين للحصول على أي جنسية أخرى.

ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون حسن السير والسلوك.

ألا يكون قد استقال أو فصل تأديبياً من أي كلية أو معهد عسكرى أو مدرسة عسكرية.

ألا يكون قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية.

وأن يتم إرفاق بيان المعاملة التجنيدية.

وأن يجتاز جميع الاختبارات والفحوصات الطبية والبدنية التى يحددها مكتب تنسيق القبول وفقاً للمستويات المقررة.

وأن يجتاز اختبار قفزة الثقة في حمام السباحة من ارتفاع 7.5 متر بدون تردد للمرة الأولى.

لا يجوز إعادة الكشف على الطالب في نفس الدفعة المتقدم لها في حالة عدم اللياقة الطبية.

ألا يقل الطول عن 170 سم للذكور و 155 سم للإناث.

وأن يجتاز الطالب الاختبار الشخصي “كشف الهيئة، ويجتاز العرض الطبي العام، والذي يشتمل على التحاليل الطبية المتقدمة.

اجتياز الاختبارات النفسية المقررة، ويسمح للضباط الاحتياط و الضابطات المكلفات وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة بالتقدم لهذه الدفعة بنفس الشروط.

مدة الدراسة في الكلية الحربية 6 أشهر لجميع التخصصات.

يمنح الخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية.

موعد سحب ملفات القبول من المكتب الرئيسي بالكلية الحربية بمصر الجديدة، اعتباراً من يوم الأحد الموافق التاسع من شهر ديسمبر لعام 2018.