بعد موافقة الصحة على طرحها بالصيدليات .. إعرف كل شيء عن «الفياجرا النسائية»

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وافقت وزارة الصحة والسكان، على إطلاق دواء جديد لمعالجة ضعف الرغبة الجنسية لدى السيدات، وبناء على هذا القرار فمن المقرر أن تعقد إحدى شركات الأدوية مؤتمرًا صحفيًا، الأربعاء المقبل، الموافق 28 نوفمبر، للإعلان عن موافقة وزارة الصحة والسكان على إطلاق أول دواء لضعف الرغبة الجنسية عند السيدات أو ما يسمى بـ«الفياجرا النسائية»، يأتي هذا بعد إعلان إحدى الدراسات أن السبب الأكبر للطلاق في مصر هو سوء العلاقة الحميمة بين الزوجين.

و خلال المؤتمر الصحفي،المزمع عقده سوف يتم عرض أحدث الدراسات حول أهم أسباب الطلاق والتي تتعدي نسبتها٥٠٪؜ في السنة الأولى من الزواج للإعلان عن أسباب تردي العلاقة الحميمية، والإعلان عن إطلاق أول دواء لضعف الرغبة الجنسية عند السيدات «الحبة الروز».

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يشارك في المؤتمر كلا من الدكتور طارق أسعد، أستاذ ورئيس قسم المخ والأعصاب والأمراض النفسية كلية طب عين شمس والدكتور ماجد أبوسعدة، أستاذ أمراض النساء والتوليد والدكتور هاشم بحري أستاذ الأمراض النفسية، والدكتور طارق أنيس أستاذ أمراض الذكورة والدكتور عمر عبدالعزيز أستاذ أمراض النساء والتوليد والدكتور أحمد هارون استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية.

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وتزامنًا مع بداية طرح هذا العقار المنشط للرغبة الجنسية لدى السيدات والذى ستتولى إنتاجه وطرحه بالأسواق إحدى شركات الأدوية تحت مسمى «الحبة الروز» أو الفياجرا النسائية، التي تساعد على زيادة الرغبة الجنسية للسيدات والقضاء على البرود، فقد كشف عدد من الأطباء تفاصيل تلك الحبة واستخدامها والآثار الجانبية لها وكيفية الحصول عليها، تعرفوا على كل هذا في السطور التالية:

الفياجرا تعالج ارتفاع ضغط الدم

يقول الدكتور إبراهيم محروس، أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة الأزهر، إن عقار الفياجرا الذي يتناوله الذكور، هوفي الأساس عقار لعلاج مرضى ارتفاع ضغط الدم وارتفاع ضغط الشريان الرئوي، ولكنه عند إجراء التجارب عليه تبين أنه يساعد على الانتصاب، ويزيد من اتساع الأوردة الخاصة بالجهاز التناسلي للرجل وتحول الاستخدام الشائع له للعلاج الجنسي وما زال يستخدم لمرضى القلب.

الفياجرا النسائية تساعد في علاج الاكتئاب

وأوضح محروس أنه بالنسبة للسيدات فإن “الحبة الروز” ، تعتبرتركيبة لعلاج الاكتئاب، كذلك تزيد من الرغبة الجنسية للسيدات، مشيرًا إلى أن 90% من البرود الجنسي لدى السيدات يرجع لأسباب نفسية وتتحسن الحالة العامة لهم بعد تناول أدوية علاج الاكتئاب وبعض المنشطات والفيتامينات والزنك.

“الحبة الروز” تعالج بعض الأمراض العضوية

يؤكد الدكتور إبراهيم محروس، أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة الأزهر،أن هناك العشرات من الأدوية التي يستخدمها أطباء أمراض النساء لعلاج البرود الجنسي، مضيفا أن الأدوية النفسية تُحسِّن البرود الجنسي ورفع الحالة النفسية للسيدة إذا لم يكن السبب عضويا، لافتًا إلى وجود أمراض عُضوية تسبب البرود الجنسي منها التهابات المهبل والتهابات عنق الرحم والاصابات الفطرية والميكروبية تجعل السيدة تشعر بالألم.

ولفتالدكتور إبراهيم محروس، إلى أن ليس كل برود جنسي لدى الرجل يمكن علاجه بالحبة الزرقاء أو الفياجرا، وليس كل عدم انتصاب للرجل يتناول الفياجرا، وكذلك الحبة الروز فليس كل برود جنسي للسيدة تتناولها.

صيدلي: يمكن استخدام «الحبة الزرقاء» كعقار لعلاج الضعف الجنسي لدى السيدات

وكشف الصيدلي علي عبد الله، مدير مركز الدراسات الدوائية، سرًا لا يعرفه كثيرين، وهو أن «الحبة الزرقاء» يمكن استخدامها كعقار لعلاج الضعف الجنسي لدى السيدات، وهو يحفز وجود الرغبة الجنسية ولكن لا علاقة لها بالأداء، عكس الفياجرا للرجال التي تُركز على الأداء الجنسي وتحتاج لعنصر محفز.

وأشار عبد الله إلى أنه حتى وقت قريب لم يوجد في الأسواق الدوائية المصرية أي عقار لعلاج الضعف الجنسي لدى السيدات، وأن أى عقاقير وجدت من قبل كانت عبارة عن مستحضرات مهربة ومغشوشة، لافتًا إلى أن “الحبة الروز” تم اكتشافها بالصدفة أثناء العمل على اكتشاف دواء لعلاج الاكتئاب، وثبت أنها تزيد الرغبة الجنسية وتعمل على هرمون الدوبامين والاندورفين الموجودين في المخ اللذين يحفزون الرغبة الجنسية.

يجب استشارة الطبيب المختص قبل تناول الفياجرا النسائية

أكد مدير مركز الدراسات الدوائية، على ضرورة استشارة السيدة لطبيب أمراض النساء قبل تناول “الحبة الروز”، لافتًا إلى أنه لا يتم تناول كحول معها، لأنها تسبب أثرا جانبيا ويمكن أن تسبب حالة من الدوار وانخفاض ضغط الدم، لهذا يجب تعديل ضغط الدم وألا تكون السيدة مدمنة كحوليات عند تناولها ويكون الكبد سليم ولا يوجد تاريخ مرضي لمرض الاكتئاب.

كذلك لفت عبد الله، إلى أنه يُمكن للعقار أن أن يتفاعل مع بعض أدوية الإيدز والقلب وفيروس سي، كما أنه لم يثبت أمانها في الحمل وكذلك الرضاعة، حيث لم يتم إجراء تجارب بعد.

وأكد عبدالله أن عقار الفياجرا النسائية، الذي وافقت عليه هيئة الدواء والغذاء الأمريكية، في أغسطس 2015.،يٌحذر تناوله لمن هم أقل من 18 سنة، وتؤخذ يوميا عند موعد النوم لمدة 8 أسابيع وإذا لم تظهر نتيجة منها يجب الرجوع للطبيب.