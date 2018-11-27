الحكومة تكشف حقيقة خصخصة المجمعات الاستهلاكية

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قام مجلس الوزراء المصري بإصدار بيان حول ما تم إثارته عبر وسائل الإعلام المختلفة من أجل توضيح حقائق بين من الأخبار التي تم تداولها، والتي تعد أخبار غير صحيحة أدت إلى إثارة حالة من الجدل داخل أوساط المجتمع المصري.

وانتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تعلن اعتزام وزارة التموين والتجارة الداخلية خصخصة المجمعات الاستهلاكية عن طرح إدارتها للقطاع الخاص، وقد أعلن المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري أنه قد تم التواصل مع وزارة التموين والتي أعلنت عن نفي تلك الأنباء جملةً وتفصيلاً.

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وأكدت الوزارة “أنه سوف تظل المجمعات الاستهلاكية مملوكة للدولة المصرية، وأن الهدف من طرح بعض منافذ المجمعات الاستهلاكية الخاصة بالقطاع الخاص يأتي في إطار الدولة من أجل رفع كفاءة وتطوير المنافذ السلعية التابعة لها من أجل الاستفادة من خدمات وخبرات القطاع الخاص، وذلك في مجال توفير وعرض السلع بشكل مناسب للجمهور بأسعار منخفضة”.

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وشددت الوزارة أن كل ما يتردد من أنباء خصخصة المجمعات الاستهلاكية لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى إثارة غضب وبلبلة المواطنين.

وأوضحت وزارة التموين “أنه تم الإعلان عن طرح سبعة منافذ مجمعات استهلاكية من أجل إدارتها للقطاع الخاص في أربعة محافظات منها محافظة القاهرة، ومحافظة الجيزة، ومحافظة قنا، ومحافظة الجيزة”، وأضافت “أنه جاري خلال الوقت الراهن العمل على إعداد مجموعة من النماذج والصيغ المختلفة من أجل شراكة القطاع الخاص من أجل أدارة المنافذ السلعية التابعة لوزارة التموين مع وضع الإطار القانوني الخاص بهذا الشأن”.

وأهابت الوزارة بجميع المواطنين في حالة وجود أي شكوى تتعلق بالسلع التموينية في المحافظات المختلفة الإبلاغ من خلال الرقم الساخن على بوابة الشكاوى الحكومية على الرقم “16528”.

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