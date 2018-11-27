الإسكان توضح حقيقة نفاذ الوحدات السكنية في مشروع جنة للإسكان الفاخر

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بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الأنباء عن نفاذ الوحدات السكنية التي تم طرحها في مشروع جنة للإسكان الفاخر في جميع المدن المصرية الجديدة التي تضمنها المشروع.

قام المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من أجل معرفة حقيقية تلك الأنباء، وقد أعلنت الوزارة أن تلك الأنباء غير صحيحة جملة وتفصيلاً، أكدت الوزارة أن باب الحجز مازال مفتوح أمام جميع المواطنين المصريين في مشروع جنة للإسكان الفاخر.

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وأكدت وزارة الإسكان أن الفرصة مازالت سانحة أمام جميع المصريين المنطق عليهم شروط مشروع جنه للإسكان الفاخر سواء المصريين المقيمين في الخارج أو المصريين في الداخل عن طريق تسجيل بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ودفع مقدم “جدية الحجز” في المواعيد المحددة.

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وأوضحت الوزارة أن الوحدات السكنية نفذت في مشروع جنة للإسكان الفاخر في مدينة الشيخ زايد فقط أما في باقي المدن التي يتضمنها المشروع فهي متاحة مثل مدينة السادس من أكتوبر، ومدينة الشروق، ومدينة العبور، ومدينة دمياط الجديدة، ومدينة المنيا الجديدة.

وأوضحت وزارة الإسكان إن الدولة تسعى بشكل دائم من أجل العمل على توفير الوحدات السكنية المناسبة لجميع المواطنين المصريين في الداخل أو المصريين المقيمين في الخارج، وأشارت “إن المشروعات السكنية التي تقوم وزارة الإسكان على تنفيذها تعمل على تلبية احتياجات ومتطلبات جميع الشرائح المصرية المجتمعية في الداخل أو الخارج”.

وأهابت وزارة الإسكان بمواقع التواصل الاجتماعي وجميع وسائل الإعلام المختلفة المسموعة، والمرئية، والمقروءة بتحري الدقة والموضوعية قبل نشر أخبار والتواصل مع الجهات المعنية في الوزارة قبل أن يتم نشر أي معلومات لا تستند إلى أي حقائق.

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