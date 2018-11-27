عرفات: إطلاق خدمة الكارت الذكي الموحد لجميع وسائل النقل

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نظمت وزارة النقل حفلًا ، صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 27 نوفمبر، لإطلاق وتفعيل خدمة الكارت الذكي لأول مرة في مصر، والذي يتيح للمواطن استقلال جميع وسائل المواصلات التابعة لوزارة النقل

وخلال الحفل قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن اليوم يشهد بداية تفعيل الكارت الذكى فى مصر، موضحًا، أن وزارة النقل كانت وقعت بروتوكول تعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتقديم منحة بقيمة 350 ألف دولار لإجراء دراسة بشأن تنفيذ مشروع الكارت الذكي الموحد، وها هو يتحقق الآن على أرض الواقع.

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وأضاف وزير النقل، أن مشروع الكارت الذكي الموحد يتيح للمواطن أن يستقل الأتوبيسات وخطوط مترو الأنفاق والقطارات، لافتًا إلى أنه بتطبيق خدمة الكارت الذكي تصبح مدينة القاهرة أول مدينة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا تقدم خدماتها عن طريق خرائط جوجل، وأن النظام الجديد يعتمد على نشر ماكينات vtm بشوارع مصر لتسهيل استخدام الخدمة.

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وأكد “عرفات”، أن الشركة المنفذة للمشروع سابقت الوقت لتنفيذ النظام؛ للتيسير على المواطن المصري، جاء ذلك بتكليف وإشراف الرئيس السيسي نفسه، مشيرًا إلى أن هذا النظام يتناسب مع دخل المواطن البسيط، كذلك سيحدث نقلة نوعية في مصر.

وعلى صعيد متصل، صرح وزير النقل أنه من المخطط تطبيق المشروع على القطار المكهرب السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر، بعد تشغيله حتى يتم تعميم المشروع ، بعد نجاح التجربة على باقي وسائل النقل بالقاهرة الكبرى، لافتًا إلى أن الكارت الذكي الموحد يجرى شحنه بفئات مالية يجري تحديدها.

وفي نهاية كلمته بالحفل الذي نظمته وزراة النقل لإطلاق خدمة الكارت الذكي، قال الدكتور هشام عرفات، إن الوزارة تتطلع إلى التكامل بين قطاعات النقل المختلفة، والشركات العاملة، مؤكدًا أن هذا يأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين خدمات النقل والمواصلات في مصر وتيسيرًا على المواطن.