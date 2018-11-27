غادة والي: معاش تكافل وكرامة يساوى 35 سنة “شغل حماية اجتماعية”

Advertisements

قالت وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والي لقد قدم برنامج تكافل وكرامة ضعف ما قدمه معاش الضمان الاجتماعى أثناء الخمس وثلاثين سنة الماضية، مؤكدة على أن معاش الضمان الاجتماعي لن يلغي ولكن له شروط مبينة ومعلنة. وكان هذا أثناء كلمتها عبر الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، بناءا على طلبات إحاطة تخص مشكلات تنفيذ برنامج تكافل وكرامة.

أشارت والي : ” إن البرنامج يستفيد منه نحو 9,5 مليون مصري، ويدعم 2 مليون وربع عائلة مصرية، ويساوى 35 عام عمل حماية اجتماعية، “. وأكدت الوزيرة، إن 154 مستفيد من برنامج تكافل وكرامة تم إلغاءهم من مجمل 168 الف مستفيد فى محافظة الاسكندرية، مؤكده بصدد هذا أن البرنامج يستفيد منه 9.5 مليون مصري فى الدولة، وأضافت أن التقارير الدولية توضح أن معاش الضمان الاجتماعى لا يدعم أو يخدم الفقراء.

Advertisements

خصومات الجمعة البيضاء