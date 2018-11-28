الأعلى للآثار يوضح حقيقة وضع علم السعودية على إضاءة الأهرامات ويعلن كشف أثري جديد قريباً

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أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري “إن الشهر القادم ديسمبر 2018 سوف يشهد الإعلام عن كشف آثري جديد في محافظة القاهرة”، وأكد أن هذا الكشف يعد سبق كبير جداًّ في مجال الاكتشافات الأثرية المصرية.

وأكد أن الكشف الأثري سوف يكون عبارة عن قطع أثرية يعود تاريخها إلى ما يقارب من 4500 عاماً، وأعلن الأمن العام للمجلس الأعلى للآثار عن نفيه لما تم تداوله من أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا” عن إضاءة الأهرامات ووضع علم المملكة العربية السعودية عليهاً في إطار زيارة ولي العهد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى جمهورية مصر العربية.

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