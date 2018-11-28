وفاة شخص وإصابة اثنين فى حادث اصطدام جرار زراعي بقطار بنها

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كشفت هيئة السكة الحديد صباح اليوم الأربعاء عن اقتحام جرار زراعي بمقطورة لمزلقان تفهنا العزب المطور بالكم 16.600 بخط بنها/ميت غمر ولا تحمل لوحات معدنية وهو ما أسفر عن اصطدامه بقطار رقم 823 ركاب بنها/ ميت غمر.

وقالت هيئة السكة الحديد، في بيان لها، أن الحادث وقع نتيجة عدم التزام سائق الجرار الزراعي بالتعليمات المرورية خلال عبور مزلقانات السكة الحديد اصطدم الجرار الزراعى بعربات القطار، وهو ما نتج عنه وفاة سائق الجرار الزراعي وصراف تذاكر محطة تفهنا العزب وإصابة اثنين من ركاب مقطورة الجرار الزراعي.

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وتهيب الهيئة، بقائدي المركبات الالتزام بالتعليمات المرورية خلال عبور المزلقانات حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.

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