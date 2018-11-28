الأحد المقبل.. بدء تسليم الدفعة السابعة من شقق “دار مصر” بـ”العاشر من رمضان”

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أعلن المهندس كمال بهجت مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، صباح اليوم الأربعاء، الموافق 28 نوفمبر، أن جهاز مدينة العاشر من رمضان، يستعد الأن لتسليم الدفعة السابعة من الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى بمشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط، للفائزين بها، والذي سيبدأ يوم الأحد المقبل، الموافق 2 ديسمبر .

وذكر رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، المهندس عبد المنصف الرفاعى، أن عدد الوحدات التي سيتم تسليمها في الدفعة السابعة هي 360 وحدة، كائنة في (15 عمارة)، سيتم توزيعها وفق جدول زمني طبقاً لما يلى:

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من يوم 2/12/2018 : يوم 13/12/2018، سيتم تسليم العمارتين (70 – 71، نموذج B) بمنطقة شرق المعهد، والعمارات (3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 9 – 10، نموذج A، و8 – 16، نموذج B) بمنطقة غرب المعهد، وسيتم تخصيص يومى 16.و 17/12/2018، لمن تخلف عن الاستلام.

وسيتم بدءاً من يوم 18/12/2018 : يوم 25/12/2018، تسليم العمارت (17 – 18 – 19 – 20، نموذج B)، بمنطقة غرب المعهد، وتم تخصيص يومى 26، و27/12/2018، لمن تخلف عن الاستلام.

وأضاف المهندس عبد المنصف الرفاعى: تم التواصل مع بنك التعمير والإسكان، فرع العاشر من رمضان، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإخطار العملاء المُخصص لهم وحدات سكنية بتلك العمارات للتعاقد، وموافاة الجهاز بالانتهاء من الإجراءات التى من شأنها تسليم العميل، حتى يتسنى للجهاز تحرير محضر استلام العميل.

وبخصوص خطواط استلام الوحدات السكنية بالدفعة السابعة من إسكان دار مصر المتوسط، أوضح رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع العاشر من رمضان، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية:

صورة بطاقة الرقم القومى للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط.