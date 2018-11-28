تفاصيل كارت الدفع الذكي “مواصلاتي”

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أعلن المتحدث باسم شركة مواصلات مصر العميد عباس القطان “إن الشركة أطلقت اليوم كارت الدفع الذكي مواصلاتي”، أضاف “إن الشركة قامت بإطلاق كارت مواصلات الذي هو نتاج عمل مشترك فيما بين شركتي مواصلات مصر، وشركة فوري”.

وأكد العميد عباس القطان أن إصدار كارت مواصلات وشحنه سوف يتم من خلال منافذ شركة فوري المتعددة، وأكد أن الكارت الذكي مصنوع من خامات مطابقة لمعايير ومواصفات الجودة المصرية.

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وأشار “إن الحفاظ على كارت مواصلات يعد من مسؤولة العملي دون تعرضه إلى الكرس او الشرخ، أو الخدش، حيث أن تشغيل الكارت أول مرى يعني عمله بشكل ظاهري، وفني”، وأكد أن نظام كارت مواصلات هو Card Base ، تعني أن قيمة الرصيد الذي يتم إتاحته من خلال الكارت الذكي موجودة على الكارت نفسه؛ مثل أي كارت من كروت الشحن، وكروت شركات المحمول، وفي حالة ضياع الكارت الذكي لا يمكن أن يتم استبداله، وعلى المواطن المالك للكارت أن يوقف عمل الكارت ليتم تجميد ما رصيد الكارت، بمعنى أن الكارت الذكي للمواصلات هو أشبه ما يكون للمحفظة المالية.

كما يمكن لصاحب الكارت أن يستخدم نفس كارت المواصلات الذكي مع عائلته أو أصدقائه تحت مسئولية مالك الكارت الذكي، ودون أدنى مسؤولية على الشركة، حيث أن حامل الكارت الذكي هو مالكه.

وأضاف المتحدث باسم شركة مواصلات مصر “أن الكارت “مواصلاتي” الذكي يمكن استخدامه حاليًا على الخطين M5وM6 وقريبًا يمكن استخدامه على جميع خطوط مواصلات في جمهورية مصر العربية وجاري التنسيق مع مترو الأنفاق”.

وأوضح “يمكن شراء كارت مواصلاتي من أي سائق من سائقي الخطين M5 وM6 بقيمة أربعون جنيهاً مصرياً، وهي قيمة الكارت 25 جنيها تدفع مرة واحدة و15 جنيها رصيد على الكارت، ويمكن شحن الكارت من 20 إلى ألف جنيه من ماكينة شحن فوري المنتشرة في القاهرة الكبرى”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن خط M5 يمتد من الجامعة الأمريكية القائمة في منطقة القاهرة الجديدة إلى ميدان عبد المنعم رياض الواقعة في وسط القاهرة، ويمر الخط بحوالي سبعة عشر محطة، ويمتد خط M6 من الجامعة الأمريكية حتى منطقة المظلات ويتضمن الخط اثنين وعشرين محطة.

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