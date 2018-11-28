نصائح الأرصاد الجوية قبل بداية فصل الشتاء

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نصحت هيئة الأرصاد الجوية جميع المواطنين في جمهورية مصر العربية بارتداء الملابس الشتوية الخفيفة خلال فترة النهار، والملابس الثقيلة خلال الساعات المتأخرة من الليل بسبب بداية دخول فصل الشتاء بشكل رسمي خلال الأسبوعين القادمين.

وأكد رئيس هيئة الأرصاد الجوية الدكتور أحمد عبدالعال “إن استقرار الأحوال الجوية سوف يمتد حتى الأربعاء القادم، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على منطقة السواحل الشمالية وعلى محافظات ومناطق جنوب سيناء وبعض من محافظات سلاسل البحر الأحمر بداية من يوم الخميس القادم”.

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كما صرحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يسوده طقس لطيف على منطقة السواحل الشمالية، معتدلًا على باقي أنحاء جمهورية مصر العربية خلال فترات النهار، بارد ليلاً.

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