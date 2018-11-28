عاصفة ترابية في سماء الجيزة.. والأرصاد تحذر من أمطار الخميس

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شهدت سماء محافظة الجيزة قبل قليل، عاصفة ترابية كثيفة، مصحوبة برياح قوية، وكانت هيئة الأرصادالجوية قد حذرت أمس الثلاثاء أن الأجواء الجوية اليوم سوف تشهد طقسا غير مستقر، لذلك حذرت من التعرض للأتربة الناتجة عن العاصفة الترابية.

كما ذكر الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، الموافق 28 نوفمبر، إنه من المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بداية من غدٍ الخميس.

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وأوضح عبدالعال،أنه بداية من الخميس سوف تشهد المحافظات على السواحل الشمالية، سقوط كثيف للأمطار لتمتد بعد ذلك إلى القاهرة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي فرصة لسقوط الأمطار خلال اليوم الأربعاء إلا الشبورة، مع وجود رياح خفيفية على كافة الأنحاء.

ونصح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، سائقي السيارات على الطرق السريعة، توخي الحذر أثناء القيادة وتنفيذ كل تعليمات المرور، خاصة مع كثافة الشبورة المائية التي تنتشر على أغلب الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات، وتستمر طوال فصل الشتاء، ولكن تتغير كثافتها كل يوم عن الآخر.

وأضاف أن اليوم بداية الانخفاض التدريجي في درجة الحرارة بمعدل درجة يوميا، مشيرا إلى أن البحرين المتوسط والأحمر مؤهلين تماما لجميع أعمال الملاحة البحرية.

وأوضح عبدالعال، أنهبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر، فقد جاءت الصغرى في القاهرة 17 والعظمى 25، وفي الإسكندرية الصغرى 16 والعظمى 24، أما مطروح فقد جاءت الصغرى 12 والعظمى 23، وشرم الشيخ 21 – 27، والغردقة 18- 27، والمنيا 13- 25، والأقصر 13- 28، وأسوان 16- 28.

وحول الحديث عن طقس الغد الخميس، الموافق 29 نوفمبر، فقد توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على باقي الأنحاء نهارا بارد ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومدينتي حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة، تنشط على غرب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك.

وأضاف الدكتور أحمد عبدالعال رئيس الهئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد طقسا خريفيا معتدلا نهارا، بارد ليلا على جميع الأنحاء، مع ظهور للشبورة الكثيفة في الصباح خاصة بالمناطق القريبة من المسطحات المائية.

وأطلق “عبدالعال”، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “صدى البلد”، صباح الأربعاء، التحذيرات لقائدي السيارات خاصة التي تعمل بالمدارس، بتوخي الحيطة أثناء القيادة؛ لانخفاض الرؤية الأفقية في الصباح؛ حفاظا على التلاميذ.

ونوه رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هناك فرصًا كبيرة لسقوط الأمطار مع نهاية يوم الغد، على السواحل الشمالية وجنوب سيناء ومدينتي الغردقة والقصير بالبحر الأحمر.

وفيما يلي يمكن أن تتعرف على درجات الحرارة المتوقعة غدا على مدن ومحافظات مصر حسب ما جاء في منشور هيئة الأرصاد الجوية: