أبو العينين يعلن مفاجأة لطلاب جامعة النيل

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صرح رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا والرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي رجل الأعمال المصري محمد أبو العينين عن مفاجأة من العيار الثقيل إلى طلاب جامعة النيل.

وجاءت تلك التصريحات أثناء عقد محاضرة لرجل الأعمال المصري محمد أبو العنين في جامعة النيل، والتي عقدت فعالياتها تحت مسمى “أنجح الشركات في مصر، دروس للتعلم من مجموعة كليوباترا”.

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وأعلن رجل الأعمال المصري عن توفير عشرة منح تعليمية مخصصة إلى طلاب جامعة النيل على نفقة “مجموعة كليوباترا”، إلى جانب منح فرص عمل إلى طلاب الجامعة العشرة الأوائل في المجموعة في مختلف التخصصات، وعبر رجل الأعمال المصري عن سعادته بوجوده في الجامعة ووسط طلابها حيث أنها تعد من أنجح المؤسسات التعليمية داخل جمهورية مصر العربية.

وأكد رجل الأعمال المصري “إن رحلته في مجال الصناعة داخل الدولة المصرية قد بدأت في عهد الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات في الصحراء”، وقال “عند بداية رحلتي بدأنا العمل في صحراء العاشر من رمضان، وفي هذا الوقت كان سعر المتر بجنيه واحد فقط، وكان الجميع غير متقبلين لفكرة إنشاء منطقة صناعية في الصحراء”.

وأضاف ” اتخذت قرارا وقتها بإقامة مصنع على الرغم من العديد من العقبات التي كانت تواجهنا، وسافرت إلى الدولة الإيطالية، وجاء معي شريك إيطالي واستغرب جداًّ من نيتي بناء مصنع في الصحراء، ولكن بعد أن استمع إلى تفاصيل الفكرة أصبح لديه قناعة بنجاحي بسبب إصراري على النجاح، وقبل مشاركتي بدون زيادة في رأس المال”.

وأضاف “في البداية واجهتها عقبة تدريب العمالة، حيث أن معظم الخريجين من الجامعة كانوا يريدون الجلوس على مكاتب، والقيام بالأعمال الإدارية”، وأوضح إن الإصرار على تدريب العمالة كان بمثابة السبيل الذي يعمل على إخراج جيل جديد مميزات من الكوادر المصرية في مجموعة كليوباترا.

وأضاف ” كنت سعيدا جدًا بأن رهاني على الشباب المصري كان في محله، فقد اعتمدت عليهم ونجحت بهم”، وأكد رجل الأعمال المصري “إن سوق الاستثمار تأثر في جمهورية مصر العربية قد تأثر بما حدث في فيها خلال عام 2011، حيث أن المستثمر الأجنبي هرب من الأراضي المصري في هذا الوقت، وهذا يعد أمر طبيعي جداًّ، حيث أن المستثمر دائم الخوف يبحث دائماً على الأمان والاستقرار”، وقال ” لا يمكن أن ننجح في جذب المستثمرين إلا من خلال توفير جو يتسم بالأمان والاستقرار في البلد”.

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