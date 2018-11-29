غلق جزئي لكوبري أكتوبر باتجاه القاهرة غداً.. تعرف على الأسباب

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أعلن مشرف غرفة عمليات مرور الجيزة المقدم عمر عبدالنعيم “أن دوران الواحات القائم في مدينة 6 أكتوبر شهد صباح اليوم الخميس، وبالتحديد في تمام الساعة الثانية والنصف صباحاً سقوط حمولة سيارة نقل مقطورة”، وأوضح أنه تم رفع تلك السيارة.

وأضاف عمر عبدالنعيم عن وجود أعمال إصلاحات في فواصل كوبري أكتوبر، وأضاف أنه سوف يتم اعتباراً من صباح غدا الجمعة، حتى الساعة الخامسة من صباح يوم الأحد القادم، وذلك على مدار ما يقارب من أربعة وعشرين ساعة عمل.

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وأكد إلى أنَّ تلك الإصلاحات سوف تتسبب في إغلاق جزء من كوبري أكتوبر في الطريق القادم من الجيزة باتجاه محافظة القاهرة، وأضاف أنها سوف ترتكز في الوصلة الضيقة، التي تبدأ بالتحديد من “مطالع شارع البطل أحمد عبدالعزيز، ومطلع نوال باتجاه القاهرة”.

وأوضح “كي يتم تجنب تلك المنطقة، هناك مطالع من شارع النيل، سواء المطلع القادم من مستشفى الشرطة وعيسى حمدي باتجاه أعلى أكتوبر، أو المطلع القادم من ميدان الجلاء، مباشرة باتجاه مناطق القاهرة”.

وشدد إلى تكثيف الخدمات المرورية على مدار الأربع والعشرين ساعة الشاملة إصلاح الفواصل إلى حين يتم الانتهاء من أعمال الإصلاح، ونفي إمكانية وقوع إلى كثافات مرورية بسبب تلك الإصلاحات بسبب تواجد خدمات الإرشاد في منطقة العمل.