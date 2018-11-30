غدًا السبت.. وصول جثمان المصري المقتول بالسعودية

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أعلن مصدر مسئول بوزارة القوي العاملة والهجرة، أنه في تمام الساعة السادسة من صباح غد السبت، الموافق 1 ديسمبر، يصل إلى أرض الوطن، جثمان المواطن المصري البغدادي ناجح البغدادي عبد الرؤوف، على رحلة مصر للطيران رقم 650 القادمة من الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، حيث يغادر الجثمان مطار الرياض في الساعة الرابعة من صباح غد.

حيث ذكر المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، إن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قد تلقى تقريرًا عاجلًا صباح اليوم الجمعة، عبر مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالرياض، أشار فيه ياسر غازي الملحق العمالي، إلى أن جثمان المواطن المصري يرافقه أحد أقربائه ويدعى “محمد.ف.أ.ع.أ” لافتًا إلى أنه تسلم مبلغ 7500 ريـال سعودي “أي ما يوازي 22 ألف جنيه مصري تقريبا” تمثل راتبه عن شهر نوفمبر ومكافأة نهاية الخدمة من الكفيل لحين إجراء المخالصة النهائية بمعرفة مكتب التمثيل العمالى بالسفارة المصرية بالرياض.

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وأضاف ممثل القوى العاملة قائلا: إن السفارة المصرية بالرياض كانت سوف تتحمل تكاليف شحن الجثمان، لكن صاحب المزرعة “الكفيل” أصر على دفع قيمة تكلفة شحن الجثمان على مصر للطيران إلى القاهرة، والتي بلغت 8500 ريـال.

ولفت المتحدث باسم القوى العاملة، إلى أن القتيل هو شاب من قرية عطاالله بمحافظة دمياط ويبلغ من العمر 24 عامًا، وقتل أثناء عمله بحراسته لإحدى المزارع التي يعمل بها وتبعد عن مدينة الرياض مسافة 60 كيلو مترًا، بمحافظة رماح شمال شرق العاصمة.

وكان وزير القوى العاملة، قد كلف مدير المراسم بالعلاقات العامة بالوزارة أيمن عبد العال، بالتوجه لمطار القاهرة الدولي صباح غد السبت لإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بتسليم جثمان المتوفى لذويه، وإبلاغهم خالص تعازي الوزير لأسرة المتوفى.

وأوضح “سعد الدين”: إن محمد سعفان وزير القوى العاملة، بمجرد علمه بالحادث الأسبوع الماضي، أصدر تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة تعويضات ومستحقات العامل القتيل، حيث إنه قتل أثناء عمله بحراسته للمزارع التي يعمل بها فضلًا عن التنسيق مع القسم القنصلي بالسفارة بمتابعة إنهاء إجراءات نقل الجثمان لأرض الوطن.

وتابعت القنصلية المصرية بالرياض طوال الأسبوع الماضي مع المسئولين الأمنيين بمحافظة رماح للتعرف على ملابسات الحادث، والجهود الجارية من قبل السلطات للقبض على الجناة، مؤكدة اهتمامها بسرعة التوصل إليهم وتقديمهم للعدالة.

كما أعربت القنصلية عن خالص تعازيها لأسرة المرحوم ولأبناء الجالية المصرية، مؤكدة عزمها على ضمان اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والحفاظ على جميع حقوق المتوفى، فضلا عن تقديم كل قد ما يلزم من دعم ومساندة في هذا الصدد.