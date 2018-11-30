الأرصاد: طقس الجمعة يشهد سقوط أمطار تصل إلى حد السيول

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صرح الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، الموافق 30 نوفمبر، إن طقس اليوم يشهد فرصة سانحة لسقوط الأمطار، بعد عصر اليوم الجمعة، على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر ومدينتي حلايب وشلاتين، تبدأ خفيفة ثم تشتد.

وأوضح عبدالعال، في تصريحات تليفزيونية، أن الأمطار تصل إلى حد السيول على سلاسل جبال البحر الأحمر، وأن نشاط الأمطار سيكون بنطاق سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين، والساحل الشمالي وشمال الوجه البحري، بصورة متوسطة ولن تصل إلى القاهرة.

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وأضاف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس الجمعة يشهد رياحًا مثيرة للرمال والأتربة، لافتًا إلى أن الطرق والمزروعات شهدت شبورة مائية كثيفة هذا الصباح.

ووجه عبدالعال تحذيره إلى الصيادين، بعدم النزول إلى عرض البحرين سواء المتوسط أو الأحمر؛ نتيجة لاضطراب الملاحة، كما حذر سائقي الطرق بضرورة توخي أقصى درجات الحذر أثناء القيادة، خاصة سائقي المدارس والحضانات؛ لانخفاض الرؤية، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا بين الهيئة وبين الإدارة العامة للمرور والهيئات الأخرى.

هذا وكانت الهيئة العامة للأرصاد، قد أصدرت نشرتها الدورية لتوقعات الطقس، حيث توقّع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن يسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلاً.

حيث تتكاثر في السماء السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى وجنوب سيناء تكون غزيرة أحيانا على سلاسل جبال البحر الأحمر وعلي مدينتي حلايب وشلاتين.

أما حالة الرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة، تنشط على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

وتختلف حالة كلا من البحر المتوسط والبحر الأحمر من معتدل إلى مضطرب، مع ارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمي فتكون القاهرة «16- 22»، إسكندرية «15 – 21»، قنا «14 – 25»، الأقصر 14- 26، أسوان «15 – 27».