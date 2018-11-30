التموين توضح حقيقة استبعاد من لديهم أكثر من خط محمول من البطاقات التموينية

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تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، الموافق 30 نوفمبر، مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، للتأكد حول ما تردد بشأن استبعاد من لديه أكثر من خط محمول من البطاقات التموينية.

حيث أوضح المركز الإعلامي – في بيان صادر عنه اليوم الجمعة- أنه قد تواصل مع وزارة التموين والتي نفت بدورها صحة تلك المعلومات المغلوطة، مؤكدة أنه لا صحة لاستبعاد أي شخص ممن لديهم أكثر من خط تليفون محمول من البطاقات التموينية.

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وأوضحت الوزارة، في بيانها أن كل الإجراءات التي تمت في تنقية منظومة الدعم والبطاقات التموينية حتى الآن اقتصر فقط على حذف المتوفين والمسافرين والأسماء المكررة على أكثر من بطاقة تموينية، وكذلك الأسماء التي ليس لها رقم قومي، وأن ضبط عدد المستفيدين يتم بناءً على الأرقام القومية الصحيحة، وذلك كله حفاظًا على حقوق المستفيدين وعدم إهدار الدعم.

وتابع البيان، أن الوزارة بصدد وضع مجموعة من المعايير والمحددات النهائية الخاصة بالاستهداف، وبمجرد الانتهاء منها سيتم الإعلان عنها مباشرة، وهذه المؤشرات معتمدة على نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك.

ولفت البيان إلى أن الوزارة تستهدف من عملية تنقية البطاقات التموينية المطلوبة، ضمان توجيه الدعم لمستحقيه وللفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.

وفي نهاية البيان، ناشدتالوزارة بوسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة؛ للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتثير البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجي الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).