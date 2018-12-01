مصر للطيران تنفي إعلانها عن أي وظائف شاغرة

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وصف مصدر مسئول بشركة مصر للطيران، أمس الجمعة، أنه بخصوص ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية، عن إعلان الشركة فتح باب التقديم لشغل وظائف مختلفة داخل الشركة بأنه أمر لا أساس له من الصحة.

وأضاف المصدر، أن المعلومة الصحيحة أن شركة مصر للطيران قد فتحت باب التدريب الشتوي لطلبة الجامعات والخريجين، في إجازة نصف العام الدراسي ٢٠١٨-٢٠١٩، في مختلف التخصصات، من خلال أكاديمية مصر للطيران للتدريب، والتي تمنح شهادة تدريب لمدة شهر كخبرة عملية للطلبة تؤهلهم لسوق العمل، من منطلق دورها الوطني، وهو ما تفعله سنويًا.

وأكد المصدر، أنه في حال طلب وظائف سيتم الإعلان عنها رسميًا في الصحف القومية، وعبر الصفحات الرسمية للشركة علي مواقع التواصل الاجتماعي

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