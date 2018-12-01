الحكومة تقرر وقف إصدار تراخيص “التوك توك”

Advertisements

أشار د.مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة أظهرت بعض المرونة فيما يتعلق بالتوك توك كوسيلة تتقل في بعض الأماكن التي تتطلب تلك الوسيلة، لكن الكثير من الدراسات الجديدة باتت تحذر من خطر استسهال الشباب للشغل على التوك توك وابتعادهم عن فرص العمل الهامة التي تهدف الي تنمية وبناء الوطن.

وقال رئيس مجلس الوزراء أنه يوجد سلبيات عديدة أخرى للتوك توك مثال قيام الأطفال بالعمل على التوك توك والحصول على مبالغ ينفقونها بصورة غير سليمة وذلك بسبب حداثة أعمارهم. وأشار رئيس الوزراء إلي المحافظين أثناء اجتماعه معهم بمقر وزارة التنمية المحلية، بضرورة إيقاف إصدار تراخيص جديدة لـ”التوك توك” لمدة محدودة حتى نتمكن من الحد من الظواهر الغير سليمة التي تحدث بسبب الانتشار الغير منضبط له، مع ضرورة التعامل الشديد مع أية تعديات يقوم بها قائدي التوك توك” أو أصحابها بالإضافة الي مصادرة التكاتك المخالفة.

Advertisements