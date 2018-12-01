نادي القضاة: خطة تطوير القضاء تتوافق مع رؤية مصر 2030

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أعلن عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر المستشار حمدي معوض “إن الخطة الاستراتيجية من أجل تطوير القضاء 2019/ 2023، التي تم أعدها من قبل النادي تحت رئاسة المستشار محمد عبدالمحسن نائب رئيس محكمة النقض، تضاهي خطط التطوير العالمية، وتتوافق مع خطة الدولة المصرية في التنمية المستدامة رؤية مصر 2030”.

وأشار “إنطلاقاً من دور نادي قضاة مصر في العمل على تطوير المنظومة القضائية بشكل تام وعلمي وحقيقي، فقد حصر مجلس إدارة النادي الحالية منذ أن تم انتخابها بالعمل على التطوير المنشود للقضاء، فقد تم تشكل لجنة خلال عام 2016 من قبل بعض رجال القضاء من أصحاب الأفق المنفتح والعقليات المتطورة”.

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وأوضح “وأكد أن اللجنة التي تم تشكيلها قد عكفت على مدار أكثر من سنتين على إعداد نموذج غير مسبوق من الخطط الاستراتيجية في القضاء المصري، حيث قامت اللجنة خلال تلك الفترة بجميع عوامل القصور و الضعف ومواطن القوة في النظام القضائي المصري ومقارنتها بمختلف النظم القضائية العالمية، وما أعد من مشروعات تتعامل مع قطاعات ضيقة داخل منظومة العدالة لتطويرها حتى انتهت من إعداد خطة استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة القضاء المصري”.

وأكد إلى أن نادي القضاة سوف يعرض خطة الاستراتيجية التي تم التوصل إليها لتطوير القضاء خلال عام 2019/ 2023 على قضاة مصر من أجل الحصول على الدعم المناسب للاستراتيجية، وسوف يتم رفعها إلى مجلس القضاء الأعلى، وإلى وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم.

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