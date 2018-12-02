إحالة 11 متهم إلى المحاكمة الجنائية في قضية أحداث كنيسة حلوان

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صرح النائب العام المستشار نبيل صادق عن إحالة أحد عشر متهم إلى المحاكمة الجنائية في القضية المعروفة تحت مسمى “أحداث كنيسة حلوان” بسبب اتهامهم بتأسيس وإقامة والانضمام إلى “جماعة تكفيرية”.

كما تم اتهامهم بقتل تسعة أشخاص مسيحيين، وقتل فرد من أفراد الشرطة المصرية، والشروع في قتل آخرين في الحادث، وجاء قرار إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن انتهت التحقيقات التي تمت من قبل “نيابة أمن الدولة العليا” تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول إلى نيابة أمن الدولة العليا.

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