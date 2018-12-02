مصر تنظم المؤتمر الدولي الأول لأطباء الأسنان العرب

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أعلن اتحاد أطباء أسنان العرب عن تنظيمه فعاليات مؤتمره الدولي الأول على أرض جمهورية مصر العربية خلال الفترة من الثاني عشر إلى الرابع عشر من شهر ديسمبر الحالي لعام 2018م، بحضور عدد من رؤساء النقابات وعدد من القيادات الطبية في العالم العربي، وبحضور أساتذة طب الأسنان في الدول الأجنبية والعربية.

صرح نقيب عام اطباء اسنان مصر وأمين عام اتحاد اطباء اسنان العرب الدكتور ياسر الجندي “إن وطننا الغالي في السنوات الماضية قد مر بالعديد من الأزمات الطاحنة التي أثرت على كافة المؤسسات القائمة به، حيث إن النقابات العربية تعد جزء لا يتجزأ من العالم العربي فقد نشأت بها إشكاليات ضخمة بلغ مداها إلى جميع الهيئات التي تعنى بمنظومة طب الاسنان من جامعات او وزارات أو جمعيات”.

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وأضاف ” ومن منطلق إدراكنا إلى أهمية تحقيق الهدف السامي لريادة الدولة المصرية في إطار عملها الدؤوب الهادف إلى وحدة العالم العربي، وتقديراً للواجب الملقى على عاتقنا كجزء من الأمة العربية و تصميمنا على المساهمة في توحيد الجهود العربية في مجال طب، وجراحة الفم، والأسنان، وحرصا منا على صحة المواطن العربي حيثما كان، وسعيا من أجل الارتقاء بمهنة طب، وجراحة الفم والأسنان علميا، وتطبيقيا، و مهنيا، و تنظيميا، ووضعها على خارطة المنافسة العالمية كانت اجتماعاتي بكافة نقباء العالم العربي وكثيرا من أطباء الأسنان في جمهورية مصر العربية المخلصين من أجل توحيد الجهود لإقامة المؤتمر الدولي الأول لاتحاد اطباء اسنان العرب، والذي سوف تبدأ فعالياته من الفترة من 12 وحتى 14 ديسمبر لعام 2018″.

المحاور الرئيسية التي يتضمنها المؤتمر الأول لأطباء أسنان العرب

وأكد عضو اللجنة العليا لتنظيم المؤتمر الدكتور عماد زايد إلى أهمية المؤتمر الأول لأطباء أسنان العرب، حيث تأتي تلك الخطوة من أجل إعادة الدولة المصرية مرة أخرى إلى ريادة في جميع المجالات الطبية والعلمية؛ المؤتمر يتضمن العديد من المحاور الهامة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر التالي:

عرض جميع البحوث الميدانية، والدراسات الميدانية للأمراض، وكذلك عرض جميع المشاكل الصحية للفم والأسنان في جمهورية مصر العربية، والعالم العربية، والتعاون العلمي من جل القضاء عليها.

عرض جميع التطورات والتقنيات العلمية المتطورة، وعرض كافة الطرق العلاجية الحديثة في مجال الطب البشري بما يعمل على إثراء معرفة الطبيب العربي والطبيب المصري، والعمل على رفع كفاءة الأطباء من أجل تقديم خدمة أفضل للمرضى في مصر، والعالم العربي.

عرض الموضوعات والقضايا المتعلقة بالمشاكل الأخلاقية والمهنية، والعمل على تبادل الخبرات العالمية والعربية، والتعاون مع كافة مؤسسات العالم العربي من أجل وضع خطط، ووضع حلول مناسبة بما يوفر المهنية لأطباء الأسنان مناخ مناسب من أجل المنافسة العالمية.

العمل على إقامة جسر قوي من التعارف بين أطباء الأسنان في جمهورية مصر العربية والعالم العربي، والعمل على توثيق الزمالة والتبادل الفني والعلمي والمجتمعي بينهم.

حضور القيادات العلمية التي جمعت بين الخبرة والعلم لا تقدر بثمن سواء في داخل جمهورية مصر العربية أو بين الأشقاء العربي أو من علماء الغرب وسوف تتزين جمهورية مصر العربية بتلك النخبة العلمية المتميزة في مجال طب الأسنان.

كما دعمت عضو النقابة العامة لأطباء أسنان مصر، وعضو اللجنة العليا لتنظيم المؤتمر الدكتورة “نهاوند ثابت” جميع الدول الغربية والدول العربية إلى حضور فعاليات مؤتمر أطباء الأسنان، والذي يعد حدث مميز وهام عن سائر المؤتمرات الأخرى.

وأوضحت أن فعاليات هذا المؤتمر قد تمت تحت رعاية من ووزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، ورئيس البرلمان المصري علي عبدالعال.

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