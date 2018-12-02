سحر نصر: 50% حوافز ضريبة للمستثمرين في الصحة والتعليم

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كشفت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الأحد، الموافق 2 ديسمبر، عن مفاجأة سارة للمستثمرين خاصة في

مجالي الصحة والتعليم، حيث سيتم منح حوافز ضريبية تصل إلى 50% للمستثمرين فى المناطق الأكثر احتياجًا، وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء التحفيزي، يأتي في إطار دعم وتطبيق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، في الاستثمار في العنصر البشرى، خاصة في مجالي الصحة والتعليم.

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وأوضحت سحر نصر، خلال كلمتها في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المنعقد الآن برئاسة النائب كريم درويش، أن نصيب مصر في الاستثمار الأجنبى المباشر على المستوى العالمي زاد عن العام الماضي، رغم انخفاضه عالميا، مؤكدة أن الأمم المتحدة تقييم الاستثمار حاليا على حسب نوعيته وعدد المستفيدين منه.

وفي نهاية كلمتها ، طالبت الوزيرة أعضاء اللجنة إلى الترويج للاستثمار في مصر وتوضيح مميزات مناخ الاستثمار في مصر خلال زياراتهم الخارجية ولقاءاتهم المستمرة مع الوفود البرلمانية من مختلف بلدان العالم.