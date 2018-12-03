الأرصاد: طقس غير مستقر يبلغ زروته الخميس القادم

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كشف الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، الموافق ٣ ديسمبر، عن توقعات خبراء الأرصاد الجوية لطقس البلاد في ال ٧٢ ساعة القادمة ، إذ ذكر أنه من المتوقع أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتبارًا من بعد غد الأربعاء، على أن تكون ذروتها الخميس الذي يليه، كما تتكاثر في السماء السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء وهو ما يصاحبه سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري

وقد أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، بيانا اليوم، أوضح فيه الدكتور أحمد عبد العال ،أن فرص سقوط الأمطار متاحة بقوة، وتمتد حتى مساء الأربعاء المقبل على القاهرة ومدن القناة وسيناء تصل إلى مناطق من جنوب البلاد، تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على بعض المناطق، على أن يصاحب ذلك نشاط للرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وتؤدي إلى زيادة الإحساس ببرودة الطقس.

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وعن حركة الملاحة وحالة البحر، قال الدكتور أحمد عبدالعال، أن حركة الملاحة سوف تشهد حالة من الاضطراب، خصوصا حالة البحر المتوسط خلال تلك الفترة – المشار إليها – على أن يكون الطقس مائل للبرودة نهارًا، بارد ليلًا.

وفيما يخص فرص سقوط الأمطار،تابع عبدالعال أنه من المتوقع أن تنحصر فرص سقوط الأمطار يوم الجمعة على السواحل الشمالية.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة ما بين الأربعاء إلى الجمعة:

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء من 21 إلى 20 درجة مئوية

السواحل الشمالية الغربية من 20 إلى 19 درجة مئوية.

درجات الحرارة في محافظات الوجه البحري والقاهرة من 20 إلى 19 درجة مئوية.

درجات الحرارة في محافظات شمال الصعيد من 21 إلى 20 درجة مئوية .

درجات الحرارة في محافظات جنوب الصعيد من 22 إلى 23 درجة مئوية .

ودرجات الحرارة في محافظات جنوب سـيناء من 23 الى 24 درجة مئوية .

وفي نهاية نشرتها الدورية التي ترصد فيها حالة الطقس، أهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بكل المسؤولين باتخاذ ما يرونه مناسبا من تدابير لمثل هذه الحالات، ويمكن الاتصال بالهيئة للاستفسار عن حالة الطقس المتوقعة على مدار الـ 24 ساعة على الهاتف 24646721، متمنية لكل المصريين السلامة والأمان.