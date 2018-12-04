بيان من سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة بشأن تصدير الكلاب

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صرحت السفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة أن ما تداوله في العديد من الصحف ووسائل الإعلام المختلفة المصرية حول تصدير الكلاب إلى دولة كوريا الجنوبية من أجل تناولها أمر ليس له أي أساس من الصحة.

وأكدت سفارة كوريا الجنوبية في البيان الصادر عنها، أن كافة وسائل الإعلام والصحف قد صرحت عن تصدير كلاب الشوارع إلى كوريا الجنوبية في إطار حل أزمة الكلاب عن طريق تصديرها إلى الدول التي تتناول لحومها مثل كوريا الجنوبية بدل من التخلص منهم أو قتلهم.

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وأكدت السفارة الكورية أنه يجب أن يتم عمل مزارع خاصة للكلاب الضالة من أجل أن يتم تصديرها إلى الخارج إلى جميع الدول الأخرى، وأوضحت السفارة “أنها دأبت على مثل تلك الأخبار والتقارير على الإشارة إلى كوريا الجنوبية باعتبارها من الدول المرشحة لهذا، وهو ما ينم عن جهل كبير بثقافة الشعب الكوري، إلى جانب العمل على تشوية صورة الشعب الكوري بتداول الأخبار المغلوطة عنهم”.

وجاء أيضا في بيان السفارة إلى أن ” حكومة كوريا الجنوبية لم تقم مطلقا باستيراد الكلاب بهدف تناول لحومها”، وشددت السفارة على أن “عادة تناول لحوم الكلاب بكوريا الجنوبية في طريقها للاختفاء وخصوصاً في ظل الضغوط التي يتم ممارستها من قبل نشاط وجمعيات حقوق الحيوان القائمة في كوريا الجنوبية”.

وأكدت السفارة “أنه من هذا المنطلق يرجى توضيح أن تناول لحوم الكلاب ليست من ثقافات الطعام الشائعة في كوريا الجنوبية”، ودعا البيان الصادر عن سفارة كوريا الجنوبية إلى تحري الدقة وعدم نشر أي أنباء تتعلق بتصدير كلاب الشوارع إلى دولة كوريا الجنوبية.

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