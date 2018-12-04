مدير الإدارة العامة للمرور يتفقد الخدمات المرورية اليوم

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قام مساعد وزير الداخلية، ومدير الإدارة العامة للمرور اللواء عصام شادى صباح اليوم الثلاثاء بتفقد كافة الخدمات المرورية والخدمات الأمنية المدرجة على جميع الطرق التي تقوم بربط جميع المحافظات.

كما تفقد مدير الإدارة العامة للمرور كافة الارتكازات الأمنية المدرجة على الطرق السريعة، وأهاب بالعمل على تأمين كافة رحلات المواطنين وتأمين طلاب المدارس وطلاب الجامعات في الأقاليم وفي القاهرة الكبرى.

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ووجه بضرورة تكثيف التواجد المروري، والتواجد الأمني، والعمل على تفعيل جميع خدمات الإغاثة، وتفعيل كافة الخدمات المرورية على المحاور، وكذلك الطرق، من أجل مواجهة أي موقف طارئ، والعمل على تسهيل وتسيير حركة المرور بتلك الطرق.

قام مساعد وزير الداخلية بالإشراف على حملات المرور القائمة على الطرق السريعة، والعمل على رصد كافة المخالفات المرورية، وشدد على عدم التهاون برصد كافة مخالفات المرور، والعمل على فك أي حالة زحام مرور من أجل تسهيل حركة السير.

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