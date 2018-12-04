مصدر: 1.7 مليار جنيه حصيلة مقدمات حجز وحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي

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صرح مصدر مسئول بوزارة الإسكان، اليوم الثاثاء، الموافق 4 ديسمبر، أن إجمالى مقدمات حجز وحدات الإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعى، بلغت حتى صباح اليوم مليار و736 مليون جنيه.

وأضافت المصدر، أن وزارة الإسكان ماتزال تفتح الباب لحجز وحدة سكنية بالإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، ومن المقرر أن تنتهى فترة الحجز في الخامس عشر من الشهر الجارى.

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وتابع المصدر، إن إجمالى المبالغ التى حصلتها مكاتب البريد نظير بيع كراسات الشروط تخطت نحو الـ25 مليون جنيه.

ومن ناحيتها، أكدت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، أن طباعة كراسات الشروط الخاصة بحجز وحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي تجري يوميا، وذلك لتلبية احتياجات راغبى التقدم لحجز شقة بالإعلان العاشر لمشروع الاسكان الاجتماعى، مؤكدة أن الكراسات ستكون متاحة بمكاتب البريد حتى يوم 15 ديسمبر المقبل.

أماكن وحدات الاعلان العاشر للإسكان الاجتماعي

طرحت وزارة الإسكان عدد 60 ألف وحدة سكنية في أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، بدر، العاشر من رمضان، العبور الجديدة، المنيا الجديدة، السادات، الغردقة)، وتسهيلاً على مواطني تلك المناطق تم زيادة ساعات عمل مكاتب البريد والتابع لها وعددها 160 مكتب بريد، لتبدأ العمل في الساعة الثامنة صباحاً وتنتهي في العاشرة مساءا، وذلك لتفادي الطوابير والازدحام.

تعرف على مساحات وأسعار وحدات الاعلان العاشر للإسكان الاجتماعي

يوجد نموذجين من مساحات شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر، مساحة 90 متر وسعرها 225 ألف جنية، ومساحة 75 متر وسعرها 185 ألف جنية، علماً بإن النموذج الأول يتكون من 3 غرف وصالة، أما النموذج الأصغر يتكون من غرفتين وصالة، ويتم دفع مقدم حجز للنموذج الأول 14 ألف جنية، أما النموذج الثاني مقدم حجزه 10 ألاف جنية.

أخر موعد لشراء كراسات الشروط لحجز وحدة سكنية بالإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي

يستمر شراء كراسات الشروط حتى يوم 15 من شهر ديسمبر القادم، وبالرغم من ذلك، شهدت مكاتب البريد إقبال شديد من قبل الراغبين في الحصول على شقق مدعمة من وزارة الإسكان، وتهافت أعداد كبيرة من المواطنين خلال الأسبوع الأول على شراء كراسة الشروط والتي يبلغ ثمنها 120 جنيهاً مصرياً.

مواعيد تقديم استمارة حجز شقق الاسكان

خصص صندوق التمويل العقاري لشقق الإسكان الاجتماعي يوم الأربعاء 7 نوفمبر الحالي وحتى 14 من نفس الشهر لتقديم استمارة الحجز في شقق الإسكان الاجتماعي “الإعلان العاشر” للمواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، أما مواعيد الحجز لجميع المواطنين سيكون ابتداءا من 15 نوفمبر وحتى 15 ديسمبر القادم.

الأوراق المطلوبة لحجز وحدات الاعلان العاشر للإسكان الاجتماعي

1- صورة من الرقم القومي للحاجز سارية

2- في حال كان الحاجز متزوجاً، صورة من بطاقة الزوجة سارية

3- مفردات مرتب الزوج والزوجة لو كانت تعمل

4- قسيمة الزواج

5- شهادات ميلاد الأطفال “في حال كان الحاجز يعول”

شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي

– لا يقل سن المتقدم عن 21 عام، ولا يزيد عن 50 عام من تاريخ نهاية الإعلان

– لا يجوز التقدم بحجز أكثر من وحدة سكنية

-ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة تابعة لوزارة الإسكان للزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر، سواء كانت شقة أو قطعة أرض.

– ألا يكون المتقدم أو أحد من أسرته “الأولاد القصر -الزوجة” قد استفاد بقرض تعاون أو دعم من مشروع الإسكان القومي .

– ألا يكون مالكاً لمسكن أو آل إليه بالورث الشرعي

– أن يكون الحاجز من أبناء المحافظة أو العاملين بها، أو المحافظات المجاورة لها

– يحظر على المتقدم شراء العقار نقداً، وأن يلتزم بنظام التقسيط لمدة تصل ل 20 عاماً، بحسب نظام السداد المقرر من موقع التمويل العقاري.

الأوراق المطلوبة لحجز الأرامل والمطلقات

– صورة الرقم القومي

– بيان معاش إن وجد

– شهادة وفاة الزوج أو قسيمة الطلاق

– صورة عقد إيجار الشقة

– شهادات ميلاد الأطفال

رابط حجز شقق الاسكان الاجتماعي إلكترونياً

ويمكنكم تسجيل حساب جديد عبر موقع https://www.mff.gov.eg ثم تفعيل الحساب عن طريق بريدك الإلكتروني، ومن ثم تسجيل البيانات المطلوبة منك، وإرفاق الأوراق والمستندات للحاجز قم الضغط على “إرسال”.

شقق الاسكان الاجتماعي 2018شقق الاسكان الاجتماعي 2018

لمزيد من المعلومات حدد صندوق التمويل العقاري وسائل للتواصل وتلقي الشكاوى والاستفسارات 5999 – 5777 – 1188 من أي تليفون محمول ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءا على مدار كافة أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة فقط.

ويتوقع أن يظل باب الحجز في المشروع مفتوح حتى يوم 15 من ديسمبر القادم لكافة المواطنين وذوي الاحتياجات الخاصة، ويستمر بيع كراسة الشروط حتى موعد نهاية الحجز.