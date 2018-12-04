لأصحاب البطاقات التموينية المحذوف أحد أفرادها.. تعرف على فرصتك الأخيرة لتحديث البيانات

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ما تزال مكاتب التموين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في محافظات الجمهورية المختلفة، في استقبال تظلمات المواطنين الذين تم حذف أحد المستفيدين ببطاقاتهم التموينية الخاصة بهم بسبب عدم تحديث البيانات، يوميا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرا.

وتأتي تحركات مكاتب التموين هذه في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن القرار الصادر برقم 33 لسنة 2018، بمد العمل بالمكاتب التموينية على مستوى الجمهورية حتى الساعة الرابعة مساء يوميا لاستقبال طلبات التظلم من المواطنين.

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حيث تضمن التوجيه الوزاري الصادر، أن هذا القرار يأتي في إطار حرص وزارة التموين على تقديم أفضل خدمة للمواطنين، ومحاولة فحص جميع التظلمات المقدمة من المواطنين الذين تم حذف أحد المستفيدين بالبطاقات التموينية الخاصة بهم، بسبب عدم قيامهم بعملية التحديث خلال الفترة التي حددتها الوزارة لكل بطاقة حسب رقمها في الجدول الزمني الذي اعلنته البطاقة من قبل، حيث نجحت مكاتب التموين في الفترة الماضية في إنهاء إجراءات تحديث البيانات والبطاقات التي بها أخطاء في البيانات.

تعرف على كيفية تقديم التظلم لاسترجاع أحد المحذوفين من بطاقتك

وأوضح التوجيه، الصادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، كيفية تقديم التظلم وما هي آلية التقدم بالتظلم لاسترجاع الإسم المحذوف.

ويعرض لكم موقع “مصر 365″ بالخطوات كيف يتم تقديم التظلم كاللأتي:

أولًا: الحصول على استمارة أداء الخدمة التموينية لتدوين التظلم بها.

ثانيًا: ملء الاستمارة ببيانات كل المستفيدين.

ثالثًا: إرفاق صورة الأرقام القومية (بطاقة رقم قومي – شهادة ميلاد رقم قومي) لجميع المستفيدين.

رابعًا: تقديم الاستمارة لمكتب التموين ومدون بها رقم التليفون المحمول.

خامسًا: يتم تسجيل الاستمارة بمكتب التموين وإعطاء المواطن إيصال يفيد التسجيل.

سادسًا: يتم تسجيل وتبويب هذه الطلبات على الحاسب الآلي الخاص بالنظام بمكتب التموين بعد مراجعتها من المختص.

بعد ذلك يقوم مركز معلومات وزارة الإنتاج الحربي برفع البيانات التي تم تسجيلها بواسطة المكتب وإرسالها إلى هيئة الرقابة الإدارية لمراجعتها، ثم تقوم وزارة الإنتاج الحربي بتوفير البيانات الصحيحة التي تم مراجعتها بواسطة هيئة الرقابة الإدارية على قاعدة البيانات، وتعديل المستحق منها للتعديل أولا بأول، ومن ثم يقوم مكتب التموين بإخطار المواطن بقبول التظلم أو رفضه مع ذكر سبب الرفض في موعد غايته عشرة أيام من تاريخ استلام التظلم”.